Șofer prins băut la volan, în Hunedoara, cu alcoolemie ridicată

Un bărbat de 37 de ani a fost depistat de polițiști conducând sub influența alcoolului, în noaptea de 9 spre 10 martie, pe o stradă din municipiul Hunedoara. Acesta a fost oprit în trafic în jurul orei 00:40 de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hunedoara.

În urma testării cu aparatul alcooltest, rezultatul a indicat o valoare de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice, iar cercetările continuă în acest caz.