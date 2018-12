Seminee fabuloase: ale celebritatilor si din filme

Cel mai spectaculos detaliu arhitectural din interiorul unei case este semineul. Fie ca vorbim de seminee clasice sau seminee rustice, ele nu ofera doar caldura dar si sunt, in multe ocazii, o desfatare pentru ochii nostri.

Daca esti o persoana ce apreciaza semineele, probabil esti interesat sa afli ce fel de seminee se afla in casele celebritatilor si chiar si despre cele folosite in filme, cum ar fi cel contruit pentru celebrul “Titanic”.

Semineele celebritatilor

Desi locuiesc in Malibu, Will Smith si sotia sa, Jada Pinkett Smith, au ales un semineu superb pentru incalzirea locuintei atunci cand vremea nu este foarte calda. Construit in stilul Kiva, inspirat din cultura popoarelor din America sud-vestica, semineul familiei Smith este asa de frumos incat a fost fotografiat pentru a aparea in revista Architectural Digest. Mai mult decat atat, semineul s-a bucurat de un intreg articol in revista.

Cantaretul Rod Stewart a decis sa amplaseze un semineu imens in biblioteca aflata in casa sa in Beverly Hills. Acest semineu gigantic are prevazuta o manta din marmura ce este atat de masiva incat nu poate fi considerat ca fiind un semineu traditional.

Dar, multe din semineele celebritatilor sunt construite din materiale accesibile si pot fi cu usurinta reproduse de catre doritori. Designul lor nu este atat de complicat sau nu include detalii imposibil de realizat, asa ca le poti folosi ca si inspiratie pentru semineul tau.

Actrita Anjelica Huston, cunoscuta pentru rolul Morticiei din filmul “Familia Adams”, are in casa ei din Venice, California, un semineu cu design contemporan. Designul geometric unic utilizat pentru acest semineu se poate realiza cu usurinta folosind banalele placi de rigips si ceva pricepere in amplasarea lor.

Linda Ronstadt, o cantareata americana de muzica rock, se poate lauda cu un semineu decorat cu placi ceramice de culoare rosie si alte detalii luxuriante in casa sa din Tucson, Arizona.

Iar Cher, o cantareata si actrita cunoscuta pe tot mapamondul, se bucura de un semineu un stilul “old world”, un stil nu foarte cunoscut si popular, in casa sa din Malibu. Stilul “old world” presupune luarea detaliilor si stilulul din vremurile apuse si aducerea lor in prezent, prin piese ce par desprinse dintr-o alta epoca sau vreme. In ceea ce priveste designul semineului lui Cher, el se poate obtine prin utilizarea cimentului, la producerea formelor specifice asemanatoare pietrei sculptate, sau ciment ranforsat cu fibra de sticla.

Seminee ce au aparut in filme

Pasionatii de filme pot recunoaste, fara indoiala, semineele spectaculoase aparute in diverse scene ale unor filme ce au facut inconjurul lumii. Iata cateva exemple bune.

In trilogia “Stapanul Inelelor”, semineele din casele hobitilor Bilbo si Frodo Baggins au stat ca si sursa de inspiratie pentru seminee in casele si cabanele celor care si-au dorit un look rustic.

Un invelis de semineu clasic ce poate fi interesant pentru cei care cred in Mos Craciun poate fi cel al semineului prezent in filmul “Singur Acasa”, comedia populara si in zilele noastre in care joaca actorul Macaulay Culkin. Ciorapii speciali, ornati in spiritul Craciunului, sunt atarnati cu mare grija de semineu in anticiparea momentului care va urma in seara de Craciun.

Multi iubitori de film vor spune ca poate cel mai frumos semineu legat de creatiile artistice de la Hollywood este cel din casa Elrod, din Palm Springs, California. Acest semineu faimos a aparut in filmul cu James Bond din 1971, “Diamante pentru Eternitate”. Casa in sine este creata in asa fel incat un efect vizual spectaculos este declansat de elementele sale. Semineul se bucura de prezenta unui tavan remarcabil, de forma circulara, ce imita soarele de pe cer si razele pe care acesta le emite pe timpul zilei. Avand in vedere detaliile, este usor de inteles de ce aceasta casa a lasat in urma atatea impresii de neuitat. De-a lungul timpul, mai multe vedete s-au bucurat de frumusetea casei Elrod, printre care putem aminti Steve McQueen si Bob Hope.

Semineul de pe Titanic

Titanicul a fost, la vremea sa, un exemplu al opulentei pure. A fost conceput sa impresioneze prin fiecare detaliu, asa ca era de asteptat ca si semineul creat sa isi decoreze interiorul sa fie facut in acelasi mod. Aflat in camera destinata fumatorilor, semineul de pe Titanic a aparut in numeroase fotografii si a fost reprodus atat in film cat si in documentarele despre Titanic. A fost construit integral din marmura si a fost decorat cu sidef de scoici. Efectul creat era de un comfort sporit si se spune ca unii barbati au continuat sa joace carti ore in sir in aceasta camera, chiar si in timp ce vasul se scufunda.

Concluzie

Indiferent de designul care iti place cel mai mult si pe care vrei sa il folosesti pentru semineul tau, in primul rand ar trebui sa te asiguri ca te vei bucura de un semineu de calitate si sigur din toate punctele de vedere.