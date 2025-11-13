Puncte de penalizare auto: După cât timp se șterg și cum le anulezi legal după Codul Rutier 2025

Acumularea punctelor de penalizare în urma încălcării Codului Rutier poate duce automat la suspendarea permisului de conducere. Află cum poți verifica online numărul de puncte acumulate, care este termenul legal după care acestea se șterg automat și ce pași trebuie să urmezi pentru a le anula înainte de termen și a evita, astfel, să rămâi fără dreptul de a conduce.

Încălcarea Codului Rutier aduce automat șoferilor între 2 și 6 puncte de penalizare, amendă și, în cazurile grave, suspendarea permisului. Pragul critic este de 15 puncte acumulate, moment în care permisul este suspendat automat timp de 30 de zile. Dacă se află la a doua suspendare în decurs de două luni de la redobândire, șoferul riscă o suspendare de 60 de zile.

Punctele de penalizare se aplică în funcție de gravitatea abaterii, putând fi cumulate chiar și dintr-o singură amendă (ex: viteză + centură + lumini), ducând direct la reținerea permisului:

2 Puncte: Se acordă pentru nereguli minore, precum folosirea incorectă a luminilor de drum, nerespectarea obligației de a purta centura sau depășirea vitezei maxime admise cu 10-20 km/h.

3 Puncte: Sancționează oprirea nejustificată pe banda de urgență a autostrăzilor, depășirea vitezei cu 21-30 km/h sau nepăstrarea distanței corespunzătoare care a dus la un accident cu pagube materiale.

4 Puncte: Se aplică pentru abateri mai grave, cum ar fi refuzul de a înmâna documentele solicitate de polițist, folosirea telefonului mobil în timpul conducerii fără dispozitiv mâini libere sau depășirea vitezei cu 31-40 km/h.

6 Puncte: Vizează abateri cu risc ridicat, precum depășirea vitezei cu 41-50 km/h, nerespectarea semnalelor la trecerea la nivel cu calea ferată, circulația sau staționarea pe spațiul interzis de pe autostradă sau schimbarea direcției prin viraj spre stânga, încălcând marcajul longitudinal continuu.

Anularea și ștergerea punctelor

Punctele de penalizare nu se anulează în bloc, ci individual, la 6 luni de la data aplicării sancțiunii. Șoferii nu trebuie să facă niciun demers, deoarece penalizarea este ștearsă automat din sistem.

Există, însă, două modalități de a anula punctele:

Suspendarea Permisului: Odată ce permisul de conducere este suspendat, toate punctele de penalizare acumulate se șterg, indiferent de motiv. Contestație în Instanță: Dacă șoferul face contestație, punctele se anulează temporar. Dacă plângerea este respinsă definitiv, punctele se reactivează, dar termenul de 6 luni începe să curgă de la data deciziei definitive a instanței.

Verificare online, rapid, fără drumuri la poliție

Metoda clasică de aflare a numărului de puncte (cerere scrisă la Poliție) este înlocuită de soluțiile digitale, care economisesc timp.