Proiectul ”Prin Educație spre vocație”, derulat la nivelul Arhiepiscopiei Ortodoxe din Alba Iulia. Copiii au învățat despre sinceritate

În cea de-a doua săptămână a lunii mai, atenția copiilor din așezămintele sociale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei, dar și atenția elevilor înscriși în proiectul „Prin Educație spre Vocație!”, s-a axat pe importanța sincerității în viața noastră. Aceasta le-a fost prezentată copiilor ca un mod de exprimare a adevărului despre propriile noastre gânduri și sentimente.

Prin intermediul activităților desfășurate în această perioadă, sinceritatea a fost văzută ca o caracteristică absolut necesară pentru dezvoltarea durabilă a legăturilor sociale. Din acest motiv, cei mici și-au însușit cunoștințe legate de caracterul indispensabil al sincerității în relațiile interumane.

Totodată, s-au făcut cunoscute aspectele importante ale acestei virtuți în societate și recompensele pe care aceasta le oferă.

Copiii au participat la activități în cadrul cărora au prezentat o calitate cu care sunt înzestrați și pe care o consideră importantă. Scopul acestor activități a fost ca fiecare copil să fie sincer, în primul rând față de propria lui persoană, ca, mai apoi, să fie sincer și față de cei de care este înconjurat.

Cristina Costan, cadru didactic la Școala Gimnazială „Demetriu Radu” din Rădești, a surprins câteva momente importante din aceste activități: „În această săptămână am discutat despre sinceritate, o valoare care este mult râvnită și destul de greu de atins de mulți dintre noi. Am desfășurat activități tematice, printre care și activitatea care poartă denumirea «Ce îmi place mie!», prin intermediul căreia am descoperit modul în care se văd copiii, un mod chiar real, destul de sever de a se vedea. De asemenea, am desfășurat jocuri prin care ei s-au cunoscut mai bine, dar prin care și-au cunoscut și colegii”.

Cornelia Milea, învățătoare în cadrul aceleiași instituții de învățământ, a subliniat importanța lecturii și a moralei desprinse din fiecare istorisire: „În perioada 9-13 mai, am celebrat săptămâna sincerității, săptămâna adevărului, săptămâna introspecției, a autocunoașterii. Activitățile s-au centrat pe copii, care întotdeauna spun adevărul, pentru că nu pot să-l îmbrace într-o formă falsă. Lectura despre sinceritate a conținut și exemple opuse, despre minciună, și a surprins efectele ambelor situații asupra relațiilor noastre”.

În cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei funcționează, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, 18 Case de Tip Familial și Centre de Plasament, 15 Centre de zi și 17 Centre „Școală după Școală”, toate în cadrul proiectului „Prin Educație spre Vocație!”.

Aceste așezăminte își desfășoară activitatea sub administrarea organizațiilor nonguvernamentale eparhiale, finanțate din fonduri proprii, în parteneriat cu autoritățile publice județene și locale.

De asemenea, proiectul „Prin Educație spre Vocație!” este implementat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschoolNorvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.