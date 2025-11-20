Prins băut la volan și fără permis: bărbat din Călan, reținut de polițiști

Un bărbat de 45 de ani, din orașul Călan, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a fost depistat în trafic sub influența băuturilor alcoolice. Conform buletinului de analize medicale, acesta ar fi avut o alcoolemie de 2,36 ‰ alcool pur în sânge.

Conducătorul auto a fost depistat în flagrant delict în data de 19 noiembrie a.c., în jurul orei 10:20, pe o stradă din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, a rezultat faptul că acesta nu figurează ca fiind posesorul unui permis de conducere. Totodată, autoturismul pe care bărbatul de 45 de ani îl conducea nu deținea asigurare RCA valabilă și nici ITP valabil.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 1.25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice. Conform buletinului de analize medicale, a rezultat faptul că șoferul ar fi avut o alcoolemie de 2,36 ‰ alcool pur în sânge.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Conducătorul auto a fost depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din județul Vâlcea, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, în vederea dispunerii măsurilor legale.

În primele 10 luni din 2025, polițiștii au constatat 734 de infracțiuni cu privire la încălcarea normelor rutiere, fiind reținute peste 2.350 de permise de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule.