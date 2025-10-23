Pompierii bihoreni, apel către populație: respectați măsurile de siguranță pe durata codului galben de vânt

Având în vedere faptul că în intervalul 23 octombrie, ora 21.00 – 24 octombrie, ora 21.00, județul Bihor se află sub incidența atenționării meteorologice – Cod galben, ce vizează intensificări ale vântului, cu viteze de 50…70 km/h, la munte de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m, rafale de 90…120 km/h, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Crișana” al județului Bihor recomandă cetățenilor respectarea măsurilor menite să le protejeze viața și bunurile.

sursă foto: ISU Bihor

Pentru a preveni producerea unor evenimente nedorite, vă îndemnăm să respectați următoarele reguli de conduită preventivă:

• Evitați deplasările pe durata manifestării vântului puternic și adăpostiți-vă în imobile sau spații închise, care oferă protecție;

• Dacă sunteți surprinși în zone deschise, îndepărtați-vă de copaci, stâlpi de electricitate, panouri publicitare sau alte obiecte care pot fi dislocate de vânt și căutați un loc sigur;

• Parcați autovehiculele în locuri ferite, la distanță de arbori, panouri sau stâlpi de electricitate;

• Evitați atingerea firelor electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile competente;

• Apelați numărul unic 112 pentru a semnala orice persoană aflată în pericol sau alte situații care pot afecta comunitatea.

Pentru informații detaliate privind modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență, accesați platforma națională de pregătire în situații de urgență www.fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.