Polițiștii locali din orașul Teiuș, au oferit cadouri de Sărbători, copiilor din familii nevoiașe

Polițiștii locali din orașul Teiuș, au demonstrat că, dincolo de uniformă și mulțimea de reguli pe care trebuie să le aplice pentru păstrarea ordinii și liniştii publice, sunt și ei oameni, sensibili la nevoile celor din jur.

Într-un frumos gest de caritate, polițiștii locali, au cumpărat pachete cu pachete cu dulciuri, alimente și haine, pe care apoi, le–au împărțit copiilor care provin din familiile nevoiașe din oraș.

,Fă un bine celui de lângă tine” este, de ani buni, o realitate la noi la Teiuș! Politistii locali teiuseni au pus mână de la mână, impreuna cu oameni dornici sa facă bine si au adus bucurie si zâmbete pe fețele unor copii ce nu sunt favorizati ai sortii, dar au dreptul să creadă in Moș Crăciun, care in acest an pentru ei a venit in uniforma politiei locale Teiuș!

Zâmbetele si fericirea nu vor avea niciodată pret, ele fiind suprema rasplată a colegilor nostri, politisti locali!”, au transmis reprezentanții Primăriei Teiuș prin intermediul paginii de socializare.