Pieton acroșat pe trecerea de pietoni, pe strada Salzburg din Sibiu. A fost transportat la spital

Un accident rutier s-a produs, joi, pe strada Salzburg din municipiul Sibiu, în apropiere de intersecția cu strada Monaco, după ce un pieton a fost acroșat de un autoturism în timp ce traversa regulamentar.

sursa foto: IPJ Sibiu

La fața locului a intervenit de urgență un echipaj SMURD cu medic, care a acordat îngrijiri bărbatului accidentat, în vârstă de 33 de ani. Acesta a suferit un traumatism lombar și un traumatism la picior, fiind transportat conștient la UPU Sibiu pentru investigații suplimentare.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiștii Biroului Rutier Sibiu, șoferul implicat în accident este un tânăr de 24 de ani, din Șelimbăr, care, în timp ce efectua o depășire, l-ar fi acroșat pe pietonul angajat în traversarea străzii pe trecerea de pietoni.

Traficul în zonă a fost blocat temporar pentru efectuarea cercetărilor la fața locului.