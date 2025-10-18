Pieton acroșat pe strada Observatorului din Cluj-Napoca. Femeie de 71 de ani, transportată la spital în stare de inconștiență

Un accident rutier grav a avut loc pe strada Observatorului din municipiul Cluj-Napoca, unde o femeie în vârstă de 71 de ani a fost acroșată de un autoturism.



sura foto: ISU și IPJ Cluj

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca, cu o autospecială dotată cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, care au acordat primul ajutor victimei. Femeia a fost găsită în stare de inconștiență și a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca, femeia s-ar fi angajat în traversarea neregulamentară a părții carosabile, moment în care a fost lovită de un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani, care se deplasa în direcția străzii Frunzișului.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.