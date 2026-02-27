Percheziții la Vulcan: doi tineri de 17 ani reținuți după furturi din biserică, locuință și supermarket

Polițiștii din Vulcan au identificat și reținut doi minori de 17 ani, bănuiți de comiterea a trei furturi (biserică, apartament nelocuit și supermarket), în perioada 19–24 februarie 2026.





În urma unei percheziții domiciliare, au fost recuperate bunuri reprezentând aproximativ 50% din prejudiciu. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților, pentru dispunerea măsurilor legale.

Recomandări preventive:

• Asigurați-vă locuințele și spațiile comerciale cu sisteme de închidere sigure și supraveghere video.

• Nu depozitați bunuri sau sume importante în spații neprotejate.

• Iluminați corespunzător exteriorul clădirilor.

• Sesizați imediat poliția la orice activitate suspectă.

Polițiștii continuă acțiunile pentru siguranța comunității.