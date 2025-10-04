Ultimele știri
Opt persoane transportate la spital în urma unui accident rutier la Câmpia Turzii

Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit în această dimineață la un accident rutier petrecut pe strada Laminoristilor din municipiul Câmpia Turzii.

La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și patru echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj. Echipajele operative au gasit un microbuz și un autoturism avariate, fără persoane încarcerate în acestea.

Au fost consultate 10 persoane la locul accidentului, dintre care 8 au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Conform primelor evaluări, cei cinci bărbați și trei femei transportați la spital prezentau afecțiuni ușoare.

