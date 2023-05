OFICIAL! Marius Hațegan desemnat candidatul PNL Alba, pentru funcția de primar al Municipiului Alba Iulia

Președintele PNL Alba, Marius Hațegan a fost desemnat, miercuri seară, în cadrul unei conferințe de presă, candidatul la Primăria Alba Iulia.

La eveniment, au fost prezenți mai mulți lideri ai partidului albaiulian, primari din orașele conduse de Partidul Național Liberal: Sebeș, Cugir, Aiud, Abrud sau Ocna Mureș.

Marius Hațegan deține funcția de secretar general al filialei Alba a Partidului Naţional Liberal (PNL) și vicepreşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Alba.

Din iulie 2021, Marius Hațegan a fost ales în funcția de președinte al filialei PNL Alba Iulia.

„𝐈̂𝐦𝐩𝐫𝐞𝐮𝐧𝐚̆ 𝐜𝐮 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐢 𝐦𝐞𝐢, 𝐚𝐦 𝐥𝐮𝐚𝐭 𝐨 𝐡𝐨𝐭𝐚̆𝐫𝐚̂𝐫𝐞 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚̆ 𝐬̗𝐢 𝐚𝐦 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬 𝐬𝐚̆ 𝐜𝐚𝐧d𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐭̗𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫 𝐚𝐥 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐀𝐥𝐛𝐚 𝐈𝐮𝐥𝐢𝐚

Astăzi, împreună cu colegii mei, am luat o hotărâre fermă și am decis să mă implic într-o competiție deosebită și anume cursa pentru funcția de primar al Municipiului Alba Iulia, reprezentând cu mândrie PNL Alba Iulia. Această decizie nu ar fi fost posibilă fără sprijinul și încrederea colegilor mei, cărora le mulțumesc și le sunt profund recunoscător.

Regretabil, în ultimii ani, este faptul că Municipiul Alba Iulia a căzut într-o stare de letargie. Administrația a devenit neorganizată, lipsită de viziune asupra dezvoltării orașului, fără obiective clare și măsurabile, și, în special, fără a se preocupa cu adevărat de bunăstarea şi confortul albaiulienilor.

Această letargie a fost întreruptă de lucrările pe mobilități, întârziate nepermis de mult, a căror implementare nu a fost pregătită cu profesionalism. Acum se încearcă găsirea unor soluții de a recupera întârzierea, dar, cu riscul major de a neglija un lucru extrem de important: calitatea lucrărilor.

Alba Iulia este un municipiu renumit și respectat în întreaga țară, iar acest lucru trebuie dublat/ susținut de administrație performantă. Nu putem permite ca Alba Iulia să devină un municipiu de pluton/ mijlocul clasamentului. Desigur, avem Cetatea Alba Carolina, unică în Europa, dar, din păcate, aceasta își pierde treptat strălucirea din lipsa unei strategii turistice și culturale coerente și aplicabile.

Economia și industria municipiului Alba Iulia nu se regăsesc pe agenda administrației actuale. Investitorii evită Alba Iulia, alegând să îşi dezvolte afacerile în alte localități din zonă, în timp ce Alba Iulia bate pasul pe loc. Această problemă trebuie să fie abordată urgent şi cu profesionalism. Dezvoltarea unei comunități nu este posibilă fără un mediu de afaceri puternic și fără facilități adecvate, iar aceasta este responsabilitatea unei administrații competente.

Am dobândit o experiență valoroasă în calitate de consilier judeƫean şi vicepreşedinte al Consiliului Județean Alba, iar rezultatele obținute, împreună cu echipa din Consiliul Județean, demonstrează că județul Alba se numără printre cele mai dezvoltate județe din țară.

Nu sunt doar vorbe goale, ci fapte concrete. Dacă nu ne vom deschide orașul către investitori, există riscul să devenim o localitate adormită sau, şi mai grav, o localitate dormitor pentru cei care vor avea un loc de muncă în companiile din alte localităƫi din zonă.

Mai mult decât atât, şi subliniez acest lucru, lipsa unei industrii performante conduce la migrarea tinerilor talentați în căutarea unor oportunități de dezvoltare profesională și personală în alte zone care le oferă aceste perspective.

Alba Iulia oferă preponderent locuri de muncă necalificate şi prost plătite, iar acest lucru nu este suficient pentru a reține tinerii ambițioși.

Sectorul turistic din Alba Iulia este nevalorificat suficient în prezent. O vizită în orașul nostru este estimată să dureze doar 2-3 ore. Lipsa opțiunilor de petrecere a timpului liber a limitat turismul la o mică parte a cetății, precum catedralele, Sala Unirii, muzeele și o mică zonă de suveniruri.

Așteptam cu nerăbdare să văd cel puțin un plan de acțiune și o strategie de marketing turistic din partea administrației actuale, dar interesul pentru turism al domnului primar Gabriel Pleşa se manifestă într-o direcƫie total diferită.

Timpul liber și viața culturală în Alba Iulia sunt reduse la câteva zile pe an, precum 1 Decembrie și câteva festivaluri de vară. În rest, weekend-urile și zilele libere sunt mai degrabă un prilej ca albaiulienii să plece în zonele urbane care oferă o gamă variată de activități recreative, cum ar fi Sibiu, Cluj Napoca sau Oradea.

Educația, sănătatea și siguranța cetățenilor reprezintă subiecte de importanță majoră, dar care nu sunt abordate în mod serios de administrația actuală condusă de domnul Pleșa.

Deşi un număr foarte mare de albaiulieni îşi doresc să facă sport, suferim de o gravă lipsă a infrastructurii sportive adecvate, din cauza lipsei unei preocupări serioase a administraƫiei locale în acest sens.

Dacă am reușit să construim cea mai modernă Sală Polivalentă din România la Blaj, sunt convins că putem face acest lucru şi la Alba Iulia. De asemenea, trebuie să acordăm o atenție deosebită și sporturilor de echipă, cum ar fi echipa de suflet a orașului, „Unirea Alba Iulia”.

Aceasta trebuie să primească sprijinul și recunoașterea meritată, pentru a promova cel puțin în Liga a II-a.

Unul dintre cele mai deranjante aspecte, care oglindește lipsa de acțiune și neputinƫa administrației actuale condusă de Gabriel Pleşa este salubritatea – o realitate care nu poate fi trecută cu vederea.

Alba Iulia este afectată evident de o lipsă de curățenie. Îl îndemn pe actualul primar și pe cei 6 consilieri ai săi să facă o vizită scurtă la Blaj, Sebeș, Aiud, Cugir sau Ocna Mureș. Vor fi surprinși să constate că lucrurile stau diferit acolo, deşi aceste oraşe au acelaşi operator de colectare a deşeurilor. De ce?

Pentru că primarii acestor localităƫi, care sunt astăzi alături de mine, şi le mulƫumesc pentru acest lucru, sunt cu adevărat în slujba cetățenilor, și nu invers. Aceasta este o formă de conducere liberală care trebuie adoptată și în Alba Iulia.

Am susținut această administrație timp de peste 2 ani, fără a avea un protocol scris, fiindcă am considerat normal să respectăm votul albaiulienilor de la alegerile locale din 2020. Vă asigur că vom continua să susținem Alba Iulia și pe albaiulieni în toate proiectele bune pentru oraș, așa cum am făcut-o și până acum, până la finalul mandatului actualului primar al municipiului Alba Iulia.

În ceea ce mă privește, vă pot spune că am o vastă experiență profesională. Am fost administrator al unei societăți comerciale timp de 14 ani și am acumulat o experiență de 11 ani în administrație. Am colaborat cu o echipă dedicată cu care am reușit să realizăm numeroase proiecte vizibile.

Experiența mea la Consiliul Județean Alba, alături de Ion Dumitrel și ceilalți colegi, mă va ajuta în mod cert în viitoarea mea calitate de primar al municipiului Alba Iulia.

Pentru toate aceste motive, sufletul și conștiința îmi spun că trebuie să pun în slujba albaiulienilor experiența profesională dobândită în mediul privat și administrație, candidând pentru funcția de primar al Municipiului Alba Iulia.

Sunt convins că alături de dumneavoastră și echipa din care fac parte vom reuși să aducem orașului strălucirea și prestigiul pe care le merită, iar cetățenilor mândria de a locui în adevărata capitală, Capitala de suflet a tuturor românilor.

Vă mulțumesc!”, a fost mesajul transmis de Marius Hațegan, prin intermediul paginii de socializare.