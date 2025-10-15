Noapte de foc la Luna: pompierii din Turda au stins un incendiu care amenința o fermă cu peste 200 de vaci

Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit noaptea trecută pentru a stinge un incendiu care a distrus o cabană situată în localitatea Luna.

Apelul de urgență a venit în jurul orei 23.00, iar la fața locului s-au deplasat patru autospeciale cu apă și spumă. Incendiul s-a manifestat generalizat, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, existând riscul ca focul să se extindă la o hală unde erau depozitate cereale, la două magazii cu baloți, precum și la un adăpost de animale. În interior se aflau, potrivit informațiilor primite de către pompieri, peste 200 de vaci.

Intervenția promptă a forțelor noastre a făcut ca incendiul să fie stins în limitele găsite, pentru protejarea tuturor bunurilor. Pe parcursul misiunii nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale, iar incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unei defecţiuni electrice.