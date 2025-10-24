Ultimele știri
24 octombrie, 2025
Opinia Transilvană
Nemulțumire față de atitudinea unei doctorițe de la Spitalul Municipal Brad: „Comportament neadecvat și limbaj nepotrivit”

Un bărbat din Brad a povestit pe rețelele sociale o experiență neplăcută pe care soția sa ar fi avut-o astăzi la Spitalul Municipal Brad, acuzând comportamentul și limbajul neadecvat al unei cadre medicale.

Potrivit relatării acestuia, femeia s-a prezentat la spital împreună cu fiul lor, un copil de 7 ani, care avea de câteva zile pete pe corp. După ce a obținut trimiterea medicală, s-a îndreptat spre cabinetul medicului dermatolog, doamna doctor Alexandra Tiplic, unde – susține bărbatul – nu se afla nicio persoană care să aștepte la rând.

„Soția mea a intrat politicos și a întrebat dacă poate fi consultat copilul. Răspunsul a fost unul iritat: Nu pot, sunt ocupată, doar cu programare! Soția mea a întrebat atunci: Sigur, facem o programare, când ar fi posibil, mâine, poimâine? Răspunsul medicului a fost: Cum? Nici vorbă! Prin 10 noiembrie dacă veniți!”, a relatat tatăl copilului.

Acesta s-a arătat revoltat de faptul că, deși băiețelul prezenta pete pe corp care ar fi putut necesita o evaluare rapidă, i s-a oferit o programare abia peste două săptămâni.

„Păi, doamnă doctor, dacă un copil de 7 ani are pete, ciupercă sau ce o fi acum, pe corp… în 10 noiembrie pentru ce să-l mai aducem, stimabilă? Oameni buni… nu știu ce să mai zic. Apoi o să spună unii că trebuie mers la UPU… și din această cauză apar aglomerări peste aglomerări”, a mai scris bărbatul, adăugând ironic: „Mulțumesc doamnei doctor pentru comportamentul neadecvat și pentru limbajul folosit.”

Reprezentanții Spitalului Municipal Brad nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial privind acest incident.

