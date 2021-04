Motivul pentru care s-a retras Simona Halep de la Miami Open, ediția 2021

Simona Halep a dezvăluit motivul pentru care a fost nevoită să se retragă de la Miami Open : ,,Totul a început în turul second la Australian Open, contra lui Tomljanovic, un meci pe care nu îl voi uita. Apoi mi-am revenit, dar am avut alte probleme la spate.. Când am venit la Miami nu mai simțeam dureri, era totul în regulă. Însă apoi am avut niște antrenamente dificile și am început să simt din nou”, a declarat Simona Halep.

În timpul turneului de la Miami, Halep a avut dureri în meciul din turul al doilea împotriva lui Caroline Garcia, pe care l-a câștigat cu scorul 3-6, 6-4, 6-0, meci în care a cerut și intervenția fizioterapeutului, în setul al doilea, acuzând dureri la nivelul brațului drept. Accindentarea s-a agravat în timpul meciului de dublu unde a făcut pereche cu Angelique Kerber și le-au învins pe Aryna Sabalenka și Elise Mertens, capii de serie numărul 1 de la Miami Open. După acest meci, Halep a decis să se retragă de la Miami Open : Îmi pare rău că trebuie să mă retrag din probele de simplu și dublu de la Miami, dar accidentarea nu mă lasă să joc așa cum aș fi dorit. Sunt tristă că nu pot continua. Am vrut să dau tot aici și să joc cât mai multe meciuri, dar din păcate nu pot. Poate anul viitor voi reveni mai bună și mai sănătoasă. Vreau să le mulțumesc din suflet organizatorilor de la Miami și celor de la WTA, pentru eforturile făcute ca să ne țină în siguranță, a declarat

Simona Halep.