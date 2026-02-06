Minor și o femeie de 74 de ani, răniți într-un accident rutier pe DJ 106R

Pompierii sibieni au intervenit de urgență pe DJ 106R în afara municipiului Sibiu către Poplaca la un autoaccident rutier.





sursa foto: ISU Sibiu

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere și două echipaje SMURD dintre care unul cu medic.

Ajunse la fața locului, echipajele au acordat îngrijiri medicale pentru două persoane.

Un minor în vârstă de aproximativ 11 ani care au suferit un traumatism lombar a fost transportat la CPU Luther și o femeie în vârstă de aproximativ 74 de ani care a suferit un traumatism cranian a fost transportată la UPU Sibiu, ambii conștienți.