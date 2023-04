Miami Open 2024 va avea loc între 17 și 31 martie, tot la Hard Rock Stadium

Ediția din 2024 Miami Open va avea loc între 17 și 31 martie, tot la Hard Rock Stadium , pentru al patrulea an.

Finala feminină din acest an s-a disputat între Petra Kvitova și Elena Rybakina. Primul set a fost mai strâns și a durat mai bine de o oră, Kvitova salvând cinci mingi de set în tie-break, care a fost cel mai lung din acest sezon WTA. Kvitova a s-a impus cu 16-14 în primul set. După aceea jucătoarea din Cehia nu a mai avut probleme și s-a impus cu 6-2. Este prima victorie a jucătoarei din Cehia după 5 ani și al 30-lea titlu pentru Petra Kvitova și al nouălea WTA 1000.

Finala masculină s-a disputat între Daniil Medvedev și Jannik Sinner. Rusul l-a învins pe italian în doar 94 de minute și a câștigat pentru prima dată turneul de la Miami. Fost număr 1 mondial, Daniil a câștigat al patrulea titlu din acest sezon și al 19-lea din carieră. Pentru Jannik Sinner, care l-a învins pe Carlos Alcaraz în semifinale, este a zecea apariție într-o finală.

Coco Gauff și Jessica Pegula le-au învins pe Leylah Fernandez și Taylor Townsend, scor 7-6(6), 6-2 și au câștigat titlul. După ce au terminat pe locul 3 WTA anul 2022, acesta este al doilea titlu din acest sezon și al patrulea din carieră.

Santiago Gonzalez și Edouard Roger-Vasselin i-au învins pe Austin Krajicek și Nicolas Mahut, cu scorul de 7-6(4), 7-5. Este al doilea titlu din acest sezon pentru cei doi.

Hard Rock Stadium a înregistrat un record de prezență în acest an, primind peste 386.000 de invitați în cadrul turneului de două săptămâni.

Turneul din acest an a oferit divertisment ca niciodată celui mai mare grup de participanți. Seria de concerte „The Final Set presented by Stella Artois” a avut loc vineri și sâmbătă, artistul funk afro-cuban Cimafunk a adus pe scenă beat-urile din Miami vineri seară, iar legendara trupă de R&B Kool & the Gang încheind sâmbătă, după finala de simplu feminin. Campioana din 2023, Petra Kvitova s-a alăturat trupei pe scenă pentru ultima lor melodie, ridicând trofeul deasupra capului în timp ce cântau hitul lor Celebration.

Pe parcursul celor două săptămâni, multe celebrități și sportivi au participat, inclusiv Jamie Foxx, Jon Bon Jovi, Maluma, Paul Wesley, Mike Tyson, Jimmy Butler, Luka Doncic, Duncan Robinson, Chad Ochocino, John McEnroe, Chanel Iman, Francisco Lindor, Dion Dawkins, Kaiir Elam, Lisa Leslie, D-Nice, Omari Hardwick, Manu Ginobili, Daymond John și mulți alții.