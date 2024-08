Mai multe localități din județul Alba riscă să rămână fără apă potabilă din cauza temperaturilor foarte ridicate. Anunț pentru populație din partea SC APA CTTA SA ALBA

Având în vedere temperaturile foarte ridicate din aceste zile și implicit consumul mare de apă potabilă, resursele din rezervoarele de înmagazinare se epuizează cu rapiditate, fiind necesară refacerea periodică a acestora.

Din aceasta cauza, sunt afectate următoarele localitați: com.Valea Lunga si zonele înalte din: Ohaba, Secașel, Colibi, Rachita si com. Cergău. De asemenea, in orașul Abrud pot exista depășiri a valorii parametrului turbiditate, caz in care rugam clienții sa folosească apa numai in scop menajer.

SC APA CTTA SA ALBA face apel către populație să folosească apa potabilă strict pentru consum propriu şi în scop menajer.