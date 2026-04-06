Luni din Săptămâna Mare: Rețetă de shaorma de post, curată și hrănitoare

Astăzi, în ziua de luni din Săptămâna Mare a Postul Paștelui, credincioșii intră într-o perioadă de profundă reflecție și curățire, atât spirituală, cât și trupească. În acest context, alimentația de post capătă o importanță aparte, punând accent pe simplitate, ingrediente naturale și echilibru.

Pentru cei care doresc o alternativă gustoasă și sănătoasă la preparatele obișnuite, vă propunem o rețetă de shaorma de post, pregătită exclusiv din ingrediente curate, fără aditivi sau produse de origine animală.

Shaorma de post – rețetă simplă și curată

Ingrediente:

Lipii integrale (fără lapte sau ouă)

Năut fiert sau din conservă (bine clătit)

Morcov ras

Varză albă sau roșie, tăiată fin

Castraveți murați

Roșii proaspete

Frunze de salată

Usturoi

Tahini (pastă de susan)

Zeamă de lămâie

Ulei de măsline presat la rece

Sare și piper

Boia dulce sau afumată

Mod de preparare:

Năutul se condimentează cu sare, piper, boia și puțin ulei de măsline, apoi se rumenește ușor într-o tigaie sau la cuptor. Se pregătește un sos simplu din tahini, usturoi zdrobit, zeamă de lămâie și puțină apă, până capătă o consistență cremoasă. Legumele se spală bine și se taie proaspăt, pentru a păstra toate vitaminele. Se încălzește ușor lipia, apoi se adaugă un strat de salată, năutul crocant, legumele și sosul. Se rulează strâns și se servește imediat.

Un preparat potrivit pentru această perioadă

Această shaorma de post nu este doar o opțiune rapidă, ci și una echilibrată, bogată în fibre, proteine vegetale și grăsimi sănătoase. Este o dovadă că, chiar și în post, mesele pot fi gustoase și hrănitoare, fără compromisuri.

În Săptămâna Mare, când tradiția ne îndeamnă la cumpătare și liniște, astfel de preparate simple pot contribui la starea de bine și la păstrarea unei alimentații curate.

Fie ca această perioadă să aducă tuturor liniște, sănătate și lumină în suflet.