Levente Polgar îl acuză pe Avram Iancu de lipsa ”fair-play-ului” ”Am respins un abuz de încredere regretabil”

Ultramaratonistul aiudean, Levente Polgar își exprimă mâhnirea vis-à-vis de reacția camaradului său de la Ultramaratonul Arctic ”6633”, din 2018, căruia i-a împrumutat, anul acesta, sania sa de competiție. Potrivit lui Polgar, acesta a aflat din mediul online, despre intenția sportivului Marius-Avram Iancu din Petroșani de a alerga pe un traseu, egal ca și distanță, cu cel de la Ultramaratonul Arctic ”6633”, parcurs pe asfalt, din Petroșani până în Constanța.

”Dragi prieteni, am trecut astăzi, 29 ianuarie 2019, printr-un moment extrem de neplăcut, care m-a forțat să iau atitudine. Pentru că am fost acuzat pe nedrept, cred că este cazul să explic cum stau lucrurile. Pentru cei care mă cunosc mai puțin, sunt un etnic maghiar, alergător de ultramaraton, singurul din Lume cu handicap, deoarece îmi lipsește membrul superior drept, eu în toate competițiile participând sub Tricolorul României. Iubesc România, de aceea ani la rând am alergat de Ziua Națională, 1 Decembrie, câte 40 km cu drapelul României în singura mea mână, din orașul unde locuiesc, Aiud, până la Alba-Iulia, Capitala Unirii, pentru a duce mesajul că și noi etnicii maghiari iubim țara în care trăim. În urmă cu doi ani, cu această ocazie, a venit și a alergat alături de mine câțiva kilometri și sportivul Marius-Avram Iancu din Petroșani, împreună cu care am participat, anul trecut, la Ultramaratonul Arctic ”6633”, la Cercul Polar, ambii sub steagul României. În urmă cu o săptămână, cu prietenie și fair-play, i-am împrumutat colegului Marius Avram propria mea sanie, ca să participe cu ea la ediția Arctic ”6633”, din februarie-martie, la care eu anul acesta nu voi participa. Sania este proprietatea mea, pe care am cumpărat-o personal, cu banii strânși de mine din donații. Astăzi, după ce am fost sunat de mai mulți prieteni, am fost șocat să aflu de pe Internet că Marius Iancu a profitat de sania mea pentru a străbate o distanță egală cu cea de la Cercul Polar, dar în România, pe asfalt, de la Petroșani la Constanța. Vi se pare normal ca acesta să plece cu sania mea pe asfalt 550 km, fără să mă întrebe ? Este ”fair-play” așa ? Eu cred că nu. Pentru mine, folosirea saniei mele, pe nedrept, de către Marius-Avram, căruia i-am încredinţat-o pe bază de respect, colegialitate și prietenie şi cu un scop precis, a fost un abuz din partea colegului meu la adresa încrederii pe care eu i-am arătat-o, dându-i sania împrumut, în mod gratuit, cu un scop clar și precis: ”6633”. Așa cum cunoașteți, eu anunțasem deja pentru sfârșitul lunii martie o incursiune Trans-Europa, cu plecare din fața statuii lui Mihai Viteazul din Capitala Unirii Alba-Iulia, sub drapel românesc, până în Laponia (Finlanda), în care voi tracta permanent această sanie, însoțit de un coleg român. Am acceptat să-i împrumut colegului meu sania pentru cei 620 km la Cercul Polar, pe zăpadă, dar în niciun caz pentru încă pe atât sau mai mult, pe asfalt, în România. Se pare că el a înțeles greșit, ca și cum i-aș fi împrumutat un echipament de joc pentru finala Cupei României, iar el din asta ar fi înțeles să-l folosească și la antrenamente, fără să îmi ceară consimțământul. Vi se pare corect ? Pentru mine, această situație nu este o problemă oarecare, ci un risc foarte mare la adresa competiției pe care eu am programat-o după calendarul ”6633” și am anunțat-o, și de care presa românească deja a scris. Era absolut normal să îmi recuperez bunul de care Marius a abuzat de încrederea mea, și am făcut asta, nimic mai mult. Am fost insultat și calomniat de colegul meu în public, care a recunoscut că sania nu i-am dat-o pentru Constanța, dar cu toate acestea m-a făcut ”câine și nu om”, a zis că ”actele” mele sunt ”josnice”, ”gestul” meu este ”incalificabil”, mi-a transmis să-mi fie rușine etc. Nu este problema mea cum se antrenează colegul meu pe drumurile României, iar dacă eu i-am dat sania cu o lună înainte de competiție i-am dat-o cu drag, pentru acel scop precis, ”6633”. El a înțeles greșit că din moment ce i-am împrumutat-o ar fi a lui, ceea ce, repet, cred că este greșit. Marius spune că el nu dă nimănui raportul dacă se antrenează și unde se antrenează. Corect, așa este. Nu i-a cerut nimeni acel raport. Este vorba doar de folosința bunului aflat în proprietatea mea, pe care l-am găsit într-un traseu pentru care eu nu mi-am dat acordul. A-ți lua înapoi sania de la un om care nu te respectă te descalifică sau nu ca sportiv și ca om? Pe mine nu mă deranjează ”sponsorii super-tari” ai lui Marius, pentru care o sanie este o ”nimica toată”, cum spune el. Este problema lui și a sponsorilor pe care îi are. Pe mine m-a deranjat lipsa de respect și de fairplay a colegului meu, care, fiind un ”om econom”, cum se pretinde, s-a gândit să folosească sania altuia, adică a mea, într-o lipsă totală de respect față de mine și de bunul meu care, să știți nu stă ”degeaba în pod”, cum spune Avram, ci îmi va servi la competițiile mele următoare. Cred că am fost discriminat în public de colegul meu care a scris: ”Uite că ai mai înjunghiat odată pe la spate. Pe Avram Iancu!”, cu referire fină la faptul că eu sunt ungur, iar el, Iancu Marius-Avram, l-ar întruchipa pe marele erou român Avram Iancu, cu care nu are nicio legătură, în afară de numele de familie și o parte din prenume. După ce mi-am recuperat bunul abuziv folosit, eu nu l-am lăsat pe colegul meu pe marginea drumului, ”ca pe un câine”, cum a pretins, ci i-am oferit doi saci noi, curați, pentru a depozita ceea ce avea în sanie și l-am rugat să îl ducem până în cel mai apropiat oraș, așa cum apare și pe filmare, dar el a refuzat. Pentru conduita ta față de mine, un etnic minoritar, persoană cu handicap, îți spun: ”Nu fi mârlan, Marius-Avram !”, a subliniat Levente Polgar, sportivul aiudean.