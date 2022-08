Laureații Galei Tânărului Actor HOP, ediția a 25-a, desfășurată la Alba Iulia

Ediţia a 25-a a Galei Tânărului Actor HOP, program de tradiție al UNITER s-a încheiat în seara zilei de 27 august, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia. Tema ediției a fost Musical = Actor Total + Show Total. Directorul artistic al Galei HOP a fost coregraful și regizorul RĂZVAN MAZILU.

Juriul concursului: MARINA CONSTANTINESCU – critic de teatru, LUCIAN IONESCU – actor, ELENA PUREA – actriţă, CARMEN STANCIU – teatrolog, LUCIAN VĂRȘĂNDAN – manager cultural.

Înainte de a anunța câștigătorii ediției aniversare, dorim să mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în organizarea Galei Tânărului Actor. Pentru generozitatea, disponibilitatea și bucuria cu care am fost însoțiți în această aventură. Mulțumim și celor 21 de actori care au dat viață acestui al 25-lea HOP!

PREMIILE GALEI TÂNĂRULUI ACTOR HOP 2022

Premiul „ŞTEFAN IORDACHE” – Marele Premiu al Galei Tânărului Actor HOP

a fost acordat actriței LAURA GABRIELA OANA, pentru: „Doamnelor de la Brunch” din musicalul Company (Secțiunea Individual) și pentru „(încă un) Musical!”(Secțiunea Grup).

Premiul a fost anunțat de criticul de teatru, MARINA CONSTANTINESCU.

Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual

a fost acordat actriţei MARIA GROSU pentru „Zuza din 14G”.

Premiul a fost anunțat de IOANA BOGĂȚAN, directoarea Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia împreună cu ION DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba.

Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea individual

NU S-A ACORDAT.

Premiul „CORNEL TODEA” – Premiul pentru cea mai bună trupă de actori

a fost acordat trupei spectacolului „(încă un) Musical!”, cu ANDREI DUȚU, DRAGOȘ IONIȚĂ și

LAURA GABRIELA OANA.

Premiul a fost anunțat de DRAGOȘ BUHAGIAR, președintele UNITER.

Premiul „SICĂ ALEXANDRESCU”– Premiul special al juriului

a fost acordat actriței CRISTINA DANU pentru „Sexy” din musicalul Mean Girls (Secțiunea Individual) și pentru„There’s Gotta be Something Better Than This!” din musicalul Sweet Charity (Secțiunea Grup).

Premiul a fost anunțat de AURA CORBEANU, vicepreședintele UNITER și de actorul

PETRU MĂRGINEAN – câștigătorul premiului de anul trecut.

PREMIII GĂZDUITE

Premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresie corporală

a fost acordat de actrița DORINA LAZĂR, directoarea Teatrului Odeon, actorului TUDOR-GRAŢIAN MANEA.

Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”

a fost acordat de directoarea de casting FLORENTINA BRATFANOF actriței SARA PONGRAC.

PREMIILE PUBLICULUI (decise în urma votului pe site-ul www.galahop.uniter.ro)

Cea mai bună actriţă: GABRIELA PORUMBACU

Cel mai bun actor: ROBERT AGAPE

Cea mai bună trupă de actori:spectacolul „Te iubesc, dar nu pe tine”, regia Vlad Sălbatecu, cu: EDUARD CRUCIANU, ANDREI MĂRGINEANU, MIHAI ANDREI PLEȘA, SARA PONGRAC, PAUL ȘTEFAN TONCA. Les Chobeaux

Prezentatorii Galei HOP 2022 au fost actorii Monica Odagiu și Alex Ștefănescu.