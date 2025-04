Lansarea oficială a Proiectului TERES – ROHU00623 – Răspuns rapid și eficient în situații de urgență în zona transfrontalieră

În data de 07 aprilie 2025, la Hotel President din Băile Felix, se va desfășura Conferința de deschidere a proiectului de importanță strategică TERES – Răspuns rapid și eficient în situații de urgență în zona transfrontalieră (Timely and efficient response in case of emergency situations in cross border area), cod ROHU00623, finanțat în cadrul Programului Interreg VI-A România-Ungaria.

Evenimentul, la care vor participa reprezentanți ai autorităților naționale din România și Ungaria, ai autorităților și instituțiilor publice județene și locale, precum și reprezentanți ai mass-media, marchează lansarea oficială a proiectului, în cadrul acestuia fiind prezentate detalii referitoare la obiectivele, activitățile, etapele implementării și rezultatele așteptate.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea siguranței și protecției populației din zona eligibilă prin consolidarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre, prin înființarea de centre transfrontaliere de intervenție în caz de dezastre, dezvoltarea de facilități moderne de antrenament, consolidarea capacității instituționale și a capabilităților pentru intervenții comune ale instituțiilor responsabile de gestionarea situațiilor de urgență.

Obiectivul specific al proiectului vizează consolidarea intervenției transfrontaliere în situații de urgență și a interoperabilității între România și Ungaria prin antrenamente comune, dezvoltarea infrastructurii și a unui cadru operațional comun pentru dezastrele naturale și cele legate de schimbări-climatice, îmbunătățind astfel gradul de pregătire și eficiența operațională în zona transfrontalieră a programului.

Proiectul TERES are în componență 4 parteneri, respectiv Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România, care are și calitatea de Partener Lider, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare, și Direcția Județeană de Gestionare a Dezastrelor Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria.

Valoarea totală a proiectului este de 10.903.255,52 euro din care 7.210.668,50 euro contribuție UE.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, de la 23.12.2024 până la data de 22.12.2027.