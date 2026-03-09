Incendiu puternic la un depozit de echipamente IT din Aleșd. Pompierii intervin de urgență

Pompierii militari bihoreni acționează pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de echipamente și materiale IT din localitatea Aleșd.

Evenimentul a fost sesizat în jurul orei 10:40, la fața locului fiind mobilizați imediat pompierii Stației Aleșd, cu două autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă și ambulanța SMURD a subunității.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta violent într-o încăpere situată la parter, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, existând risc de propagare la etajul clădirii, construite pe o suprafață de circa 400 de metri pătrați, precum și la imobilele aflate în proximitate.





sursa foto: ISU Bihor

Echipajele de pompieri au reușit să localizeze operativ incendiul, împiedicând propagarea acestuia, iar în prezent acționează pentru stingerea acestuia.