Incendiu puternic la Someșu Cald – mai multe foișoare și cabane distruse de flăcări

Un incendiu de proporții a izbucnit în localitatea Someșu Cald, județul Cluj, afectând un punct turistic de agrement. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru a limita propagarea flăcărilor.
Potrivit primelor informații, incendiul s-a manifestat inițial la mai multe foișoare și două cabane din lemn de mici dimensiuni, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Pe parcursul intervenției, focul s-a extins, iar la final suprafața afectată a ajuns la circa 400 de metri pătrați.
Reprezentanții ISU Cluj au anunțat că în urma incendiului au ars mai multe magazii și foișoare care alcătuiau un punct turistic de agrement, precum și o cabană de aproximativ 20 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, nicio persoană neavând nevoie de îngrijiri medicale.
Intervenția pompierilor s-a încheiat în jurul orei 23:30. Primele cercetări indică faptul că incendiul ar fi izbucnit cel mai probabil din cauza unei defecțiuni electrice.