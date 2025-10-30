Incendiu puternic la Someșu Cald – mai multe foișoare și cabane distruse de flăcări

Un incendiu de proporții a izbucnit în localitatea Someșu Cald, județul Cluj, afectând un punct turistic de agrement. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru a limita propagarea flăcărilor.

Potrivit primelor informații, incendiul s-a manifestat inițial la mai multe foișoare și două cabane din lemn de mici dimensiuni, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Pe parcursul intervenției, focul s-a extins, iar la final suprafața afectată a ajuns la circa 400 de metri pătrați.

sursa foto: ISU Cluj

Reprezentanții ISU Cluj au anunțat că în urma incendiului au ars mai multe magazii și foișoare care alcătuiau un punct turistic de agrement, precum și o cabană de aproximativ 20 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, nicio persoană neavând nevoie de îngrijiri medicale.

Intervenția pompierilor s-a încheiat în jurul orei 23:30. Primele cercetări indică faptul că incendiul ar fi izbucnit cel mai probabil din cauza unei defecțiuni electrice.