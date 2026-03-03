Incendiu puternic la o cabană din Someșu Rece: pompierii din Cluj au intervenit de urgență în zori

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit, la primele ore ale dimineții, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o cabană din localitatea Someșu Rece, comuna Gilău.

Solicitarea a venit în jurul orei 05.00, iar la fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere, dintre care una de mare capacitate, precum și un echipaj SMURD, trimis preventiv. Incendiul s-a manifestat generalizat, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, arderea fiind favorizată de faptul că respectiva cabană era construită din lemn.

Forțele noastre au stins incendiul în limitele găsite, iar pe parcursul intervenției nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei improvizații electrice.