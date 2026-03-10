Incendiu pe strada Alexandru Davila din Cluj-Napoca: o cabană a fost cuprinsă de flăcări

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin în aceste momente pentru a stinge un incendiu care a cuprins la o cabană din lemn, situată în apropierea străzii Alexandru Davila din municipiul Cluj-Napoca.



sursa foto: ISU Cluj

Din primele date, flăcările s-au manifestat generalizat, pe o suprafață de aproximativ 25 de metri pătrați. De asemenea, incendiul s-a extins parțial și la vegetația uscată din zonă. Intervenția se desfășoară într-o zonă greu accesibilă pentru autospeciale, însă pompierii au reușit, prin eforturi susținute, să localizeze incendiul.

Nu există persoane care să necesite îngrijiri medicale, iar la fața locului intervin 2 echipaje.