Incendiu la un apartament din Sălașu de Sus: intervenția rapidă a pompierilor a prevenit o posibilă explozie

Pompierii militari ai subunităților din Baru și Totești au intervenit, în această dimineață, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuințe din Sălașu de Sus.







sursa foto: ISU Hunedoara

La sosirea echipajelor de stingere întreaga locuință era cuprinsă de un fum dens, iar focul continua să ardă mocnit. Nicio persoană nu a fost surprinsă în interiorul apartamentului afectat de incendiu.



Pompierii au acționat cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar intervenția promptă a împiedicat flăcările să se propage la apartamentul situat deasupra celui afectat de incendiu.



Mai mult, faptul că s-a intervenit cu profesionalism a eliminat posibilitatea ca 2 butelii de aragaz, aflate în apartament, să explodeze din cauza temperaturii ridicate din interior.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost flacăra de la un aparat de gătit lăsat nesupravegheat în timpul funcționării.