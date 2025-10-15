Hunedoara: un bărbat de 30 de ani, reținut pentru distrugere, amenințare, fals informatic și violarea vieții private

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Hunedoara au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 30 de ani, din municipiul Hunedoara, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni: distrugere, amenințare, fals informatic și violarea vieții private.

Potrivit probatoriului, în perioada mai – octombrie 2025, bărbatul ar fi desfășurat o serie de acțiuni violente și de hărțuire împotriva unui alt bărbat din Hunedoara, pe fondul unui conflict personal mai vechi.

Astfel, bărbatul ar fi aruncat vopsea pe ușa locuinței bunicului persoanei vătămate, provocând un prejudiciu estimat la 3.000 de lei, ar fi deteriorat autoturismul utilizat de persoana vătămată, prin aruncarea de vopsea colorată pe caroserie, a amenințat persoana vătămată, transmițând mesaje cu conținut violent prin intermediul unor terți sau al rețelelor sociale și ar fi creat conturi false pe platforme de socializare, de pe care a transmis mesaje de amenințare și a distribuit imagini în scop de denigrare.

În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea bărbatului de 30 de ani, care a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva. Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, în vedere luării măsurilor legale. Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea completă a activității infracționale și tragerea la răspundere a persoanei implicate.