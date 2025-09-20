Grav accident la Mera: o femeie de 43 de ani, inconștientă după impact între trei vehicule

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit în urmă cu puține momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Mera, comuna Baciu.

În accident au fost implicate un autoturism, o autoutilitară și un autocamion. Forțele noastre au găsit în interiorul autoturismului o femeie care se afla în stare de inconștiență, prezentând multiple traumatisme. Aceasta nu era încarcerată, însă pompierii au extras-o în siguranță și au predat-o echipajului medical.

sursa foto: ISU Cluj

Victima, în vârstă de 43 de ani, a fost intubată și transportată de urgență la spital. Pe parcursul intervenției nu au existat alte persoane care să solicite îngrijiri medicale, iar la fața locului au fost trimise o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SAJ.