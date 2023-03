Gol superb reușit de Nicolae Stanciu, în victoria României în fața Belarusului, în preliminariile pentru Euro 2024

Nicolae Stanciu jucător originar din județul Alba, a reușit un gol superb în victoria naționalei României în fața Belarusului, în etapa 2 din faza grupelor pentru Campionatul European din 2024.

Echipa pregătită de selecționerul Edi Iordănescu, a reușit să câștige cu scorul de 2-1, în fața Belarusului, prin reușitele venite în prima repriză a întâlnirii, semnate de Nicușor Stanciu și Andrei Burcă.

Naționala României a beneficiat de o lovitură liberă din apropierea careului oaspeților.

Cel desemnat să execute a fost Stanciu, care a șutat puternic spre poarta adversă, balonul a fost deviat de de un jucător bielorus, aceasta l-a depășit pe Plotnikov și s-a dus în plasa laterală.

Pentru Nicolae Stanciu a fost golul cu numărul 12 marcat pentru România în 59 de apariţii.

„Nu are rost să vorbim acum despre ce s-a întâmplat pentru că e la cald. Suntem calmi, să spun aşa, pentru că ne-am îndeplinit obiectivul pentru această lună, şi anume 6 puncte. Asta e cel mai important. Acum nu vreau decât să-mi felicit colegii, suporterii care au fost senzaţionali.

De foarte mult timp nu am mai început o campanie cu două victorii, asta ne dă încredere. Până în iunie mai e ceva timp şi avem timp să ne liniştim, stafful să analizeze cele 2 meciuri şi să vadă unde am avut probleme, ce am făcut bine şi la ce mai avem de lucrat.

Nu ştiu dacă a fost o relaxare. La fel ca şi în Andorra, am mai avut oportunităţi de a marca… nu a fost să fie. Până la urmă, e bine când câştigi. Nu o să mai ştie nimeni, dacă vom ajunge la EURO, dacă am câştigat chinuit cum aţi zis voi. Deşi nu a fost chinuit. Ei au ajuns după 70 de minute la poartă. Importante sunt cele 3 puncte şi cu asta trebuie să plecăm de aici. Să fim încrezători şi cu o stare pozitivă.

Nu am auzit nimic (n.r. – de scandările xenofobe). Normal că mi-e teamă pentru că avem o parte din fani care au mai făcut lucurul ăsta în trecut, suntem recidivişti. Ar fi păcat ca următoarele meciuri de acasă să le jucăm fără suporteri.

Nu, a fost un gol… de fapt colegii mi-au zis că toţi se aşteptau să dau la poartă, pentru că am mai înscris din acea poziţie. Mă bucur că a descătuşat echipa acel gol”, a declarat Nicolae Stanciu, la finalul partidei de pe Arena Națională.