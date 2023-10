Gabriela Ruse a intrat în lupta pentru trofeul Transylvania Open WTA 250: ”Au fost niște sentimente și trăiri pe care nu le-am mai avut niciodată!”

Ruse s-a calificat în finala turneului de tenis din Cluj, pe care o va disputata cu Tamara Korpatsch

Gabriela Ruse și Tamara Korpatsch se vor lupta duminică, 22 octombrie, pentru trofeul Transylvania Open WTA 250. Sâmbătă, Ruse a obținut o victorie superbă în semifinale, în fața favoritei 4 a turneului, Rebeka Masarova (6-1, 6-4) și va juca astfel a treia finală WTA din carieră, după cele din 2021 din Hamburg și Palermo.

Gabriela Ruse: ”M-am simțit extraordinar. În momentul în care am pășit pe teren mi-a venit să plâng. M-am abținut cu greu, iar oamenii care au venit astăzi să mă susțină au fost extraordinari. De fapt nu doar de azi, toată săptămâna. Mi-am dorit din tot sufletul să joc pe o astfel de arenă. De când eram mică mi-am imaginat astfel de meciuri. N-am știut cum să-mi manifest fericirea. Am pupat pământul pentru că sunt acasă. Au fost niște sentimente și trăiri pe care nu le-am mai avut niciodată. Nu am mai câștigat până acum atât de multe meciuri acasă, și e un sentiment extraordinar. Am simțit că a jucat România astăzi pe teren, nu Gabriela Ruse. Dedic această victorie în primul rând publicului, și în al doilea rând părinților mei, care vor veni mâine la meci.”

Gabriela a avut o săptămână excelentă la Cluj, chiar dacă a trebuit să facă față unor meciuri dificile. În primul tur ea a învins-o pe Alycia Parks, favorita 2, apoi pe Anna Bondar, pe Emiliana Arango și, acum, pe Masarova. Este a doua oară când o jucătoare din România ajunge în finala de simplu la Transylvania Open, după cea jucată în 2021 de Simona Halep.

Gabriela Ruse: ”Știu că Simona a jucat aici finală, pentru că m-a învins pe mine în primul tur. Simona a fost idolul meu și va fi câte zile voi avea și mă bucur că i-am egalat performanța. Aș vrea ca lumea să înțeleagă că dacă ești sănătos și îți dorești ceva cu adevărat, orice e posibil.”

Tot sâmbătă, Tamara Korpatsch a învins-o în două seturi pe Eva Lys și va juca la Cluj prima ei finală WTA. Cu această victorie, jucătoarea din Germania se apropie de cel mai bun loc ocupat în clasamentul WTA, ajungând, de săptămâna viitoare, în jurul locului 80.

Tamara Korpatsch: ”A fost un meci greu, Eva este o jucătoare puternică și joacă un tenis bun. Am jucat agresiv și am fost nevoită să schimb tactica de câteva ori pentru a o face să alerge mai mult pe teren decât mine. Îmi place mult la Transylvania Open. Am fost și anul trecut, dar am pierdut în al doilea tur al calificărilor. Acum sunt foarte fericită că voi juca prima mea finală WTA și sper că voi face un joc bun duminică.”

Jodie Burrage și Jil Teichmann au câștigat sâmbătă semifinala la dublu, în fața echipei formate din Dalia Jakupovic și Irina Khromacheva. Ele vor disputa marele titlu Transylvania Open la dublu cu Leolia Jeanjean și Valeriya Strakhova.

Jodie Burrage: ”Victoria de astăzi i se datorează lui Jil. Este prima dată când jucăm împreună într-un turneu. Ne-am cunoscut destul de bine în acest sezon și e minunat când poți să joci alături de o prietenă iar atunci când câștigi, e și mai minunat.”

Jil Teichmann: ”Sunt foarte mulțumită cu felul în care am reacționat, am intrat în tiebreak și am revenit în două ocazii din situații grele. Acesta este tot ce contează, modul în care reacționezi la ceea ce e pe teren și cred că am făcut o treabă bună.”

Programul TERENUL CENTRAL (start ora 15:00):

J. Burrage (GBR) / J. Teichmann (SUI) vs L. Jeanjean (FRA) / V. Strakhova (UKR)

NB 5:30 PM T. Korpatsch (GER) vs [WC] E. Ruse (ROU)



Transylvania Open WTA 250 are loc în perioada 16-22 octombrie 2023. Meciurile se joacă indoor, pe hard, în sala polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca. În total, 32 de jucătoare vor concura la meciurile de simplu, și 16 echipe la dublu. În joc sunt puse 280 de puncte WTA și premii în valoare de 259.303 dolari.