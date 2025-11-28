Ultimele știri
28 noiembrie, 2025
Forțele de ordine, mobilizate la Mănăstirea Prislop pentru siguranța pelerinilor

Eveniment, Local

Polițiștii, împreună cu celelalte structuri ale forțelor de ordine, sunt la datorie la Mănăstirea Prislop pentru a asigura desfășurarea în siguranță a evenimentului religios dedicat programării locale a canonizării Părintelui Cuvios Mărturisitor, Sfântului Arsenie de la Prislop.

Vă rugăm să respectați recomandările noastre privind traficul rutier, să circulați cu prudență în zonele aglomerate și să folosiți doar parcările special amenajate. Siguranța tuturor depinde de responsabilitatea fiecăruia!

