Fenomen foarte rar, la început de august merii sunt încarcați de fructe și flori, în Alba Iulia

Într-o livadă din Alba Iulia, cartierul Micești, au înflorit merii pentru a doua oară în acest an, în luna august, când încă fructele din prima înflorire nu s-au cules. Este un fenomen extrem de rar, datorat temperaturilor foarte ridicate și a precipitațiilor înregistrate în această vară, susțin specialiștii.

“Este un fenomen foarte rar. Sunt ani în care toamna este lungă și din cauza temperaturilor ridicate, înfloresc merii, dar de data aceasta vorbim de înflorire în plină vară. Se întamplă rar, însă nu este nicio problemă pentru recoltă, aceasta nu este afectată de aceste flori. Uneori, din cauza temperaturilor, merii înfloresc la sfârșitul lunii mai, în august, în septembrie, și chiar și în octombrie”, ne-a precizat proprietarul merilor, Rareș Ciugudean.

Directorul Directiei Sanitar-Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor, dr. Ioan Martin, ne-a declarat că este un fenomen extrem de rar, izolat și mai puțin întâlnit la meri.

Proprietarii merilor sunt surprinși să vadă florile în pomi, în timp ce se apropie culesul fructelor.

“Nu am mai văzut așa ceva niciodată. Mă plimb des prin livadă, însă este pentru prima dată când m-am bucurat să văd flori de măr, lângă fructe. Nu am văzut până acum așa ceva, în Alba Iulia și nu am crezut că și merii pot înflori de două ori într-un an”, ne-a spus Eliza Moguța, cea care a descoperit merii înfloriți în august.

Ploile abundente din această vară, temperaturile de peste 30 de grade înregistrate la Alba Iulia în ultimele săptămâni au și efecte nedorite asupra producției de mere din acest an.