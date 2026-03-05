Femeie din Hunedoara, prinsă la volanul unui autoturism neînmatriculat pe DJ 687

O femeie de 35 de ani din Hunedoara este cercetată penal după ce a fost depistată de polițiști conducând un autoturism neînmatriculat.

Incidentul a avut loc în data de 4 martie 2026, în jurul orei 23:25, pe DJ 687, în zona Pestișu Mare din municipiul Hunedoara. Polițiștii au oprit în trafic autoturismul condus de femeie și au constatat că acesta nu avea montată plăcuța cu numărul de înmatriculare în partea din spate.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că autovehiculul fusese radiat de autoritățile din Olanda în data de 18 martie 2025 și nu figurează înmatriculat în România.

Polițiștii au întocmit în cauză dosar de cercetare penală pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.