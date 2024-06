Electric Castle va avea loc în perioada 17 -21 iulie

Celebrul festival de pe domeniul Banffy din Bonțida, Electric Castle, revine în anul 2024 în perioada 17 – 21 iulie.

Peste 230.000 de persoane au participat la ediția din 2023

Peste 15.000 de abonamente sunt deja achiziționate pentru Electric Castle 2024 încă de la finalul ediției din această vară, care a marcat un record de audiență în istoria evenimentului: 232.000 de participanți.

Până la anunțul primilor artiști confirmați pentru ediția a 10-a, organizatorii se uită atenți înspre European Festival Awards. Electric Castle este nominalizat pentru al 8-lea an consecutiv, de data aceasta la categoria Best Major Festival, după ce, în 2019, a primit titlul de Best Medium-Sized Festival.