Electric Castle 2023. Organizatorii au anunțat line-up-ul complet al festivalului din acest an

Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii, Electric Castle, va avea loc între 19 și 23 iulie 2023. Au mai rămas doar patru luni până la eveniment, iar organizatorii au anunțat line-up-ul complet.

La a IX-a ediție a festivalului, capete de afiș sunt Macklemore, Chemical Brothers, Iggy Pop, Pendulum, George Ezra și Jamie xx. Pe lângă aceștia, alți 300 de artiști vor face această ediție e festivalului una de neuitat.

Pe cele 11 scene, în acest an, la Electric Castle vor urca și The Chemical Brothers, Peggy Gou, Tash Sultana, REZZ, YUNG LEAN, Nothing But Thieves, Netsky, The HU, Orbital, Subcarpați, Younger. De asemenea, pe domeniul castelului Bannfy va veni și trupa Morcheeba, prezentă și în prima ediție a festivalului.

Line-up-ul este completat și de artiști români precum: Ian, Oscar, Șatra BENZ, Bitză, Nane sau Macanache.

Prețul biletelor pornește de la 100 de euro și ajunge la 300 de euro. La acest preț se mai adaugă minim 40 de euro, pentru loc în EC Village, campingul festivalului.