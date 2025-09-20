Educație preventivă și momente interactive cu pompierii, la Târgul de Toamnă din Oradea

În cursul acestei zile, pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Oradea au desfășurat o activitate de pregătire a populației în domeniul situațiilor de urgență, la Târgul de Toamnă, ediția a II-a, organizat de o asociație religioasă, pe strada Paleului din Oradea, eveniment caritabil care a reunit aproximativ 200 de persoane.

Salvatorii le-au prezentat participanților tehnica de intervenție și le-au explicat modul corect de comportare în cazul producerii unor situații de urgență, precum și măsurile necesare pentru prevenirea evenimentelor care pot periclita viețile și bunurile oamenilor.



sursa foto: ISU Bihor

În cadrul activității, pompierii au distribuit pliante și flyere aferente campaniilor naționale de informare preventivă: RISC – „Siguranța nu este un joc de noroc!”, RISC – “Renunță! Improvizațiile sunt Catastrofale”, „RISC – Mai bine previi decât să nu fii”, „Ai grijă la cea mai mare grijă – siguranța copilului tău!”, precum și alte materiale informative, menite să crească gradul de conștientizare a cetățenilor privind siguranța.

Cel mai încântați au fost copiii, care au avut ocazia să probeze echipamentele și accesoriile salvatorilor, transformându-se pentru câteva momente, în mici pompieri militari, bucurându-se de experiența practică și interactivă.