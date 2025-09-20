Educație preventivă și momente interactive cu pompierii, la Târgul de Toamnă din Oradea

În cursul acestei zile, pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Oradea au desfășurat o activitate de pregătire a populației în domeniul situațiilor de urgență, la Târgul de Toamnă, ediția a II-a, organizat de o asociație religioasă, pe strada Paleului din Oradea, eveniment caritabil care a reunit aproximativ 200 de persoane.
Salvatorii le-au prezentat participanților tehnica de intervenție și le-au explicat modul corect de comportare în cazul producerii unor situații de urgență, precum și măsurile necesare pentru prevenirea evenimentelor care pot periclita viețile și bunurile oamenilor.
În cadrul activității, pompierii au distribuit pliante și flyere aferente campaniilor naționale de informare preventivă: RISC – „Siguranța nu este un joc de noroc!”, RISC – “Renunță! Improvizațiile sunt Catastrofale”, „RISC – Mai bine previi decât să nu fii”, „Ai grijă la cea mai mare grijă – siguranța copilului tău!”, precum și alte materiale informative, menite să crească gradul de conștientizare a cetățenilor privind siguranța.
Cel mai încântați au fost copiii, care au avut ocazia să probeze echipamentele și accesoriile salvatorilor, transformându-se pentru câteva momente, în mici pompieri militari, bucurându-se de experiența practică și interactivă.