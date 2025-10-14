Două persoane rănite într-un accident pe DN 14, la ieșirea din Sibiu spre Șura Mare

Un accident rutier s-a produs pe Drumul Național 14, la ieșirea din municipiul Sibiu spre localitatea Șura Mare.





Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu, la fața locului au intervenit de urgență un echipaj SMURD, o autospecială de descarcerare, una de stingere și un echipaj SAJ cu medic.

Din primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri, s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 72 de ani, din Cisnădie, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Sibiu – Șura Mare, a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și a lovit stâlpul unui indicator rutier.

În urma impactului, șoferul și o pasageră în vârstă de 74 de ani, tot din Cisnădie, au suferit vătămări corporale. Ambele victime au fost transportate la UPU Sibiu pentru îngrijiri medicale.

Bărbatul acuza dureri în piept, iar femeia a suferit un traumatism toracic.

Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat un rezultat negativ. Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Traficul în zonă s-a desfășurat îngreunat pentru mai multe zeci de minute, fiind dirijat de echipajele de poliție aflate la fața locului.