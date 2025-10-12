Două persoane au murit într-un grav accident rutier petrecut la Câțcău, pe DN1C

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc pe drumul național DN1C, în apropierea localității Câțcău, județul Cluj.

sursa foto: ISU Cluj

Potrivit informațiilor transmise de ISU Cluj, pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la fața locului cu două autospeciale dotate cu modul de descarcerare, alături de două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

În eveniment au fost implicate un autoturism și un autotren. Din primele date, un bărbat a rămas încarcerat în autoturism, iar în afara acestuia a fost găsită o femeie. Din nefericire, ambele victime prezentau leziuni incompatibile cu viața.

După operațiunea de descarcerare, pompierii au reușit să extragă bărbatul din autoturism, însă echipajele medicale au constatat decesul ambelor victime, ambii tineri de aproximativ 25 de ani.

Conducătorul autotrenului a refuzat transportul la spital, neavând nevoie de îngrijiri medicale.

Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de circulație în zonă, în timp ce polițiștii rutieri efectuează cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.