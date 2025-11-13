Doliu în lumea muzicii. A murit Horia Moculescu. Ce durere în suflet purta compozitorul

Deși a fost una dintre cele mai respectate figuri ale muzicii românești, Horia Moculescu a purtat în suflet o durere pe care puțini o cunosc. În urmă cu 17 ani, compozitorul și-a pierdut fiul, Ionuț, la doar 31 de ani, într-un tragic accident petrecut la Berlin, acolo unde tânărul locuia de mai mult timp.

Ionuț era rodul mariajului lui Horia Moculescu cu Ana Maria, cea de-a treia soție a artistului. Potrivit informațiilor de la acea vreme, moartea sa a survenit după ce ar fi căzut de la etajul cinci al clădirii în care locuia. Tragedia a fost pusă inițial pe seama unui posibil gest extrem, însă familia a respins categoric această ipoteză, scrie realitatea.net.

Se pare că tânărul se confrunta cu probleme de sănătate, fiind diagnosticat cu hepatită C și urmând un tratament dificil cu interferon. Cu toate acestea, Horia Moculescu a vorbit rar despre pierderea fiului său, din respect pentru memoria acestuia, preferând să păstreze durerea în tăcere.

Mariana Moculescu: „Era retras, nu mai vorbea cu nimeni. Cred că a fost un accident”

Fosta soție a compozitorului, Mariana Moculescu, a făcut, la 17 ani de la tragedie, noi dezvăluiri despre circumstanțele morții lui Ionuț. Ea a povestit că tânărul devenise tot mai retras, dar nu crede că și-ar fi luat viața.

„În ultima perioadă, se izolase complet, nu mai răspundea la telefon și evita contactul chiar și cu mama lui. În seara tragediei, cred că a vrut doar să regleze antena parabolică pentru a prinde postul românesc — probabil voia să mă vadă la televizor. Din nefericire, s-a dezechilibrat și a căzut în gol, de la etajul cinci”, a relatat Mariana Moculescu pentru presa din România.

Mariana Moculescu a mai mărturisit că fiica ei, Nidia, avea o relație foarte apropiată cu Ionuț. „Îl adora. Țineau legătura constant, se vizitau, vorbeau des. Când a aflat ce s-a întâmplat, Nidia a fost devastată. I-a fost alături tatălui ei în acea perioadă cumplită”, a spus aceasta.

Femeia a dezvăluit și că Ionuț are un fiu, pe nume Leon, care trăiește în Germania. „Am înțeles că băiatul păstrează legătura cu bunicul său, Horia, și că se aud frecvent la telefon”, a adăugat ea.

Regretele lui Horia Moculescu: „N-a apucat să vadă cât îl iubeam”

Compozitorul a vorbit rar despre moartea fiului său, însă atunci când a făcut-o, emoția l-a copleșit. „Cred că n-am fost destul de apropiat de el. Ionuț n-a apucat să vadă cât de mult îl iubesc. Îmi pare rău că n-am știut să-i arăt mai des lucrul ăsta. E o durere pe care nu o poți descrie. Să-ți pierzi copilul nu e ceva firesc”, mărturisea artistul într-un interviu acordat unui post TV.

Tragedia care a avut loc în 2008 a lăsat urme adânci în sufletul lui Horia Moculescu și al familiei sale. De atunci, compozitorul a evitat să revină asupra subiectului, alegând să își trăiască durerea în tăcere și să-și găsească alinarea în muzică — singurul refugiu care i-a rămas după pierderea fiului său.

Ieri, Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, după o luptă crâncenă cu problemele de sănătate. Acesta era internat la institutul Matei Balș, din 5 noiembrie, la secția de Terapie Intensivă, unde era intubat.