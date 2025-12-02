Doi bărbați, prinși cu arme ascunse la liziera pădurii. Cercetați pentru tentativă de braconaj

La data de 01 decembrie 2025, în jurul orei 18:30, un echipaj al Secției de Poliție Rurală Crișcior a efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe DJ 741, pe direcția Curechiu–Bucureșci.

În momentul în care polițiștii au pus în funcțiune semnalele luminoase și acustice, conducătorul autoturismului a oprit, iar un bărbat a coborât din vehicul și a fugit către liziera pădurii din apropiere. În urma legitimării, conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat de 39 de ani, din comuna Buceș, iar pasagerul (cel care a fugit spre lizieră) un bărbat de 49 de ani, din comuna Bucureșci.

Cei doi au precizat inițial că se aflau în zonă pentru a căuta un câine pierdut, însă în timpul verificărilor efectuate în zona lizierii pădurii polițiștii au descoperit două arme de vânătoare, împreună cu cinci cartușe cu glonț, despre care ulterior s-a stabilit că aparțin celor doi bărbați, ambii deținători legali de permis de armă.

Întrebați cu privire la proveniența și utilizarea armelor, cei doi au susținut că se întorceau de la o partidă de vânătoare organizată în comuna Băița, însă verificările efectuate cu reprezentanții asociației de vânătoare au arătat că pe numele celor doi nu fusese emisă nicio autorizație de vânătoare.Armele și cele cinci cartușe au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru tentativă la braconaj cinegetic, iar polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea întregii activități infracționale.