Descinderi de amploare în nordul județului Sibiu: peste 200 de polițiști și jandarmi vizează o rețea de corupție și furt de lemn

La această oră, peste 200 de polițiști și jandarmi efectuează o razie în zona de nord a județului.

În cadrul raziei, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, polițiștii sibieni pun în aplicare 41 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de corupție și delapidare în domeniul silviculturii, tăiere și furt de material lemnos, cu un prejudiciu estimat la acest moment de peste 200.000 de lei.

Vom reveni cu detalii la finalizarea activităților.