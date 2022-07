Deputat din Alba cercetat de ANI! Un ex-prefect a încălcat legea? (partea I)

Devenită în timp sperietoarea tuturor politicienilor, de la funcționărași de prin birouri obligați să își scoată la lumină averile (cel puțin declarativ), până la politicieni de calibru luați la bani mărunți pentru găinării sau înavuțiri, Agenția Națională de Integritate va avea multă treabă, în următoarea perioadă, și în întâiul județ al țării. Alba este în frunte, dar doar dacă privim alfabetic lucrurile…

Primul funcționar public de care se ocupă deja ANI este unul dintre liderii PNL Alba, nu atât de marcant prin ceea ce mai reprezintă el astăzi pentru clasa politică, ci pentru pozițiile pe care le-a ocupat în trecutul glorios al fostului partid care a murit pentru totdeauna… Redacția noastră a depus sesizarea înregistrată la ANI cu nr. 18166/20.07.2022 prin care este semnalată starea de incompatibilitate a numitului Dan Coriolan Simedru.

Istoria pe scurt

Omul a beneficiat de un context mișto, în vremea în care PNL încă mai era cineva pe aici, prin vocea unor liberali care, chiar dacă nu erau ei foarte autentici, păreau a fi orice altceva decât este PNL astăzi. Fără a fi nici el neapărat un liberal autentic (un bugetar sadea, fără vreun spirit antreprenorial dovedit prin vreo afacere de succes în mediul privat=ideea de bază a liberalismului), Dan Coriolan Simedru a îndeplinit mai multe funcții publice importante pentru un om politic, altfel extrem de versatil ca strateg de partid:

-1997 – 2000; 2000 – 2004; 2012-2016 Deputat

– 2004 – 2005: Vicepreşedinte Consiliul Judeţean Alba

-Aprilie 2008 – Februarie 2009: Prefect al județului Alba

– Mai 2009 – Septembrie 2010: Director executiv OIR POSDRU CENTRU

-Septembrie 2010 – Martie 2012: Șef birou Managementul Calității OIR POSDRU CENTRU

– Martie 2012 – Octombrie 2012: Prefect al județului Alba

-2016-până în prezent: consilier superior OIR POSDRU Centru

Practic, de la unu’ care a fost în viața lui de 3 ori deputat și de vreo 2 ori prefect, te-ai aștepta ca respectul pentru lege să fie mult diferit față de cel dovedit, de exemplu, de miserupismul arătat de prim ministrul PNL față de sistemul de educație românesc, atunci când vine vorba de propriul său plagiat…

Ce spune Legea?

O lege apărută chiar pe vremea când era deputat, s-ar putea să îl lase acum cu buza umflată pe ex-prefectul județului Alba, Dan Coriolan Simedru. Conform LEGII nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, în secțiunea 5, Art.98, alin. 2 prevede următoarele:

”Funcționarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice și să exprime sau să apere în mod public pozițiile unui partid politic.”

Conform adresei primite de la actualul loc de muncă al PNL-istului Dan Coriolan Simedru, acesta are calitatea de funcționar public încă din anul 2009, cu mici interferențe și suspendări pentru a putea merge pe alte posturi, la fel de călduțe și de bine plătite ca și cel pe care este acum la OIR POSDRU.

Și mai interesant este însă faptul că, de ani de zile, Dan Coriolan Simedru a fost mereu în forurile de conducere ale PNL, însă fără ca Autoritatea Națională de Integritate să se sesizeze sau să fie sesizată vreodată cu privire la posibila stare de incompatibilitate. Și asta deși Legea este extrem de clară cu privire la acest aspect. Mai mult, în contextul în care ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ nu reglementează în mod expres incompatibilitățile politice ale funcționarului public, în înțeles juridic va prima legea organică care reglementează aceste aspecte. Mai pe românește, Codul administrativ se referă doar la modul de organizare, este un cadru general de organizare și dirijare a funcționării instituțiilor statului (locale și centrale) și se complează cu celelalte legi care reglementează în detaliu aspectele care țin de administrație și personalul bugetar. Foarte important e că funcționarii publici sunt obligați să respecte regimul incompatibilităților și conflictelor de interese. În caz contrar, dacă sunt declarați incompatibili de ANI, își pierd locul de muncă și dreptul de a mai ocupa o funcție publică pe o perioadă de cel puțin 3 ani. În legătură cu cazul numitului Dan Coriolan Simedru, funcționar public, bugetar de carieră și membru în BPJ Alba, am întrebat și noi oameni pricepuți în subiecte de genul, am vorbit și cu avocați, am mai întrebat și funcționari. Părerile au fost unanime: calitatea de membru al unui organ de conducere a unui partid politic este incompatibilitate toată ziua.

Conform informațiilor pe care noi le aveam încă de la alegerile interne ale tuturor partidelor politice din Alba, listele de membri de prin structurile de conducere colcăie de funcționari publici. Motiv pentru care unele partide au și refuzat să ne răspundă la solicitare (vezi cazul PSD Alba, pe care îl vom acționa în instanță conform L544/2001).

Doar că acum, în preajma unui nou an pre-electoral, în care toți muții și gângavii încep să vorbească, am ales să mai punem instituțiile statului să își mai facă și treaba. Măcar astea care mai au și rol de primenire a societății gen ANI, DNA, IPJ… Ne cerem scuze pentru ultimele două, care sunt inexistente la nivelul județului Alba.

Cine sunt următorii funcționari publici din județul Alba care se vor afla în vizorul ANI pentru incompatibilitate? Vă promitem că nu scapă niciunul. Va urma…