Crosul Europei, sănătate și relaxare pentru fiecare. Detalii de participare și durata înscrierilor

EUROPE DIRECT Regiunea Centru, alaturi de structura gazda – Agentia pentru Dezvoltare Regionala CENTRU – invita elevii si cetatenii din Regiunea Centru, tinand cont de frumusetea acestei toamne, la o sesiune de miscare in aer liber.

Alergarea poate fi o placere sau o alternativa pentru mersul cu masina. ”Petreceti timpul in natura, inca este vreme buna si ajuta la sanatatea fiecarui cetatean din Regiunea Centru si nu dauneaza mediului inconjurator” este indemnul pe care-l adresam tuturor. Decat in casa, clasa, birou sau pe telefon, specialistii recomanda stimularea starii de bine printr-o activitate in aer liber care aduce beneficii tuturor.

Este Anul European al Tineretului, de aceea principalii participanti la activitati sunt tinerii din 12 licee din Regiunea Centru (judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu), dar lor li se poate alatura orice cetatean care doreste sa se inscrie online. Toti cei care finalizeaza inscrierea vor obtine un kit de inscriere, iar cele mai bune rezultate vor fi recompensate cu obiecte promotionale.

”Crosul Europei a ajuns la editia a VIII-a si invita tinerii si toti cetatenii sa faca mai mult sport, pentru a constientiza contributia pe care fiecare o poate aduce atat la starea sa de sanatate, cat si la protectia mediului inconjurator. Responsabilitatea de a desfasura o activitate sportiva este a fiecaruia dintre noi, pentru sine insusi, daca ne dorim o stare buna, psihica si fizica, fie ca asta inseamna mersul pe jos 30 minute, alergatul, mersul la sala sau muncitul la intretinerea gradinii.

Activitatea pe care o propunem aduce cu sine si o componenta de networking, socializare pe care o dorim de calitate si speram ca acest mod de viata sa inspire din ce in ce mai multi cetateni. Pornind de la tema principala a activitatii – ce se concentreaza pe prioritatea europeana ”Pactul Verde European” – dorim sa implicam cetatenii, fie prin deplasarea echipei EUROPE DIRECT in scoli, fie prin inscrierea cetatenilor la crosul virtual, sa alerge sau sa se plimbe, pentru a sustine un mediu mai curat, deoarece calitatea mediului inconjurator are o influenta directa asupra sanatatii noastre, a tuturor”, a declarat domnul Simion Cretu, Director general ADR Centru.

Echipa EUROPE DIRECT Regiunea Centru a pregatit materiale pentru 1200 de persoane, elevii de la scoli si licee si alti cetateni din Regiunea Centru. Participantii se pot inscrie fizic sau online la evenimentul CROSUL EUROPEI 2022, ajuns la editia a VIII-a, ce are drept scop incurajarea practicarii unui stil de viata sanatos, a implicarii in comunitate pentru protejarea mediului si, nu in ultimul rand, pentru a sustine prioritatea europeana ”Pactul Verde European”.

Singuri sau alaturi de prieteni, in parcuri, zone verzi sau in spatii amenajate, cetatenii sunt invitati sa se bucure de sanatate si sa dea un exemplu prietenilor lor. Pentru componenta clasica a Crosului echipa EUROPE DIRECT va da startul la cate 100 de elevi ai liceelor din Alba Iulia, Campeni, Victoria, Rasnov, Sfantu Gheorghe, Baraolt, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Targu Mures, Reghin, Sibiu si Avrig.

Pentru cei care doresc sa participe la Crosul Virtual inscrierea se face prin formularul: https://forms.gle/4TcC64qyCHNxBJuC9. Ulterior, fiecare trebuie sa-si descarce o aplicatie de fitness, iar dupa ce au realizat target-ul sportiv, sa transmita inregistrarea activitatii catre EUROPE DIRECT Regiunea Centru. Regulamentul acestui eveniment este disponibil pe pagina web www-europedirect-adrcentru.ro.

Modul de desfasurare al Crosului Europei 2022:

Inscrierile se deschid in data de 1 noiembrie 2022. Evenimentul se va desfasura in doua moduri: cros clasic sau cros virtual.

CROS CLASIC: prin participarea elevilor de la unitatile de invatamant selectate in functie de posibilitatea desfasurarii cursurilor cu prezenta la scoala. In cadrul acestora vor participa un numar maxim de 100 de elevi si cadre didactice per unitate de invatamant. Cei inscrisi la aceasta actiune sportiva vor alerga cel putin 1.000 m. Toti participantii vor primi din partea organizatorului un kit de materiale de inscriere (tricou, rucsac sport, breloc fluier) iar primii trei finalisti feminin, masculin, vor primi medalii si alte obiecte promotionale.

CROS VIRTUAL: prin participarea libera a cetatenilor din Regiunea Centru, care se inscriu online la aceasta activitate si care utilizeaza o aplicatie de fitness care le inregistreaza activitatea sportiva, exclusiv in afara locuintei.

– Locuri disponibile: 100 la nivel regional.

– Inscrierea si startul pot fi facute oricand in intervalul 1 noiembrie (9:00) – 15 decembrie (23:59) 2022

– Traseul va fi ales de fiecare participant in parte

– Distanta minima parcursa trebuie sa fie de 2 km.

– Activitatea ta trebuie sa fie efectuata si salvata intr-o singura sesiune, fara pauza si repornire. Distantele nu se cumuleaza.

– Varsta minima: 12 ani impliniti la data de 1 noiembrie 2022.

– Nu sunt permise mai multe alergari per persoana inscrisa.

– Persoanele din cadrul echipei Europe Direct Regiunea Centru nu pot participa la aceasta activitate.

Participarea virtuala se va realiza prin urmatorii pasi:

1. Inscrierea in formularul online publicat de organizator: https://forms.gle/4TcC64qyCHNxBJuC9,

2. Deschidere aplicatie fitness si alergare sau mers alert, pe distanta dorita de participant. Nu se accepta ciclism, mersul cu trotineta, role, skateboard etc.

3. Inregistrarea datelor de concurs: Fiecare participant va trebui sa trimita informatii din aplicatia fitness privind distanta parcursa, data, timpul, precum si o dovada a activitatii sportive. Dovada poate consta in imagine sau link-ul catre un site web care contine detalii despre activitatea dvs. de alergare inregistrata, inclusiv data, ora, distanta, ritmul, etc. Trebuie sa va asigurati ca dovada poate fi vizualizata de catre organizator. Inregistrarile manuale fara nicio dovada de date, care nu sunt inregistrate folosind nicio aplicatie mobila sau dispozitiv GPS, nu vor fi luate in considerare.

4. Transmiterea pachetului de informatii despre activitate (sumar de alergare/pasi, distanta parcursa, harta activitatii sportive, cel putin 2 imagini foto ale alergatorului pe traseu sau un scurt video se face la adresa de e-mail europedirect@adrcentru.ro. Titlu e-mail – ”Inscriere Cros, … (numele persoanei)”.

5. Pentru pasul final de inscriere se va trimite o imagine cu alergatorul inscris si cartea de identitate, tinuta in asa fel incat sa fie vizibile adresa, imaginea si numele titularului, informatii care trebuie sa coincida cu datele participantului inscris. In cazul alergatorilor sub 14 ani, unul dintre parinti va putea realiza imaginea cu cartea de identitate, alaturi de copil, pentru finalizarea inscrierii.

KIT INSCRIERE SI PREMII:

– Toti participantii la Crosul Europei vor primi un kit de inscriere (tricou de alergare, rucsac sport, breloc fluier).

– Participantii la crosul virtual vor primi un materiale promotionale dupa finalizarea evenimentului.

– Se acorda cate 6 seturi de premii promotionale pentru finalistii elevi de la fiecare scoala (primii 3 clasati masculin si feminin), respectiv 10 seturi pentru cetatenii cu cele mai bune rezultate obtinute, raportat la timpul obtinut si distanta parcursa.

– Pentru Crosul virtual, kitul va fi livrat in termen de maxim o luna de zile de la eveniment. Acesta se va ridica de la sediile birourilor regionale din cele sase judete ale Regiunii Centru, de catre participantii inscrisi nominal la Cros, conform adresei mentionate in formular. Adresele birourilor regionale se pot consulta in subsolul paginii web: http://www.adrcentru.ro/adr-centru-echipa/. La cerere, acestea se pot livra prin curier cu plata la livrare.

Pentru informatii privind protectia datelor personale puteti consulta: http://www.adrcentru.ro/politica-confidentialitate-date/

Regulamentul Crosului Europei 2022 trebuie sa fie cunoscut de toti cei ce doresc sa participe, pentru a cunoaste, a-si asuma si respecta termenii si conditiile de participare. El poate fi consultat pe site-ul https://europedirect-adrcentru.ro/noiembrie-2022-luna-alergarii-crosul-europei-sanatate-si-relaxare-in-scoala-si-natura/.