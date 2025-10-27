Conducere fără permis pe drumurile publice: tânăr de 21 de ani reținut de polițiștii din Simeria

Un tânăr de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști după ce a fost identificat în trafic fără a deține permis de conducere. Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire, însă conducătorul auto si-ar fi continuat deplasarea.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Simeria au depistat în trafic, la data de 26 octombrie 2025, în jurul orei 10:40, pe DJ 107 B, în zona comunei Rapoltu Mare, un autoturism care se deplasa din direcția Bobâlna către Rapoltu Mare.

În momentul efectuării semnalului regulamentar de oprire, conducătorul autoturismului ar fi refuzat să oprească, continuându-și deplasarea, însă a fost identificat în scurt timp de către echipajul de poliție.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că la volan s-ar fi aflat un tânăr de 21 de ani, din comuna Rapoltu Mare, care nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost condus la sediul Poliției Orașului Simeria, iar în baza probatoriului administrat, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de acesta, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

Totodată, față de conducătorul auto s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Simeria, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale.