Compania Transavia construiește primul spital pentru recuperarea copiilor cu handicap locomotor din România

Compania Transavia a anunțat că finanțează construirea unui Centru Medical chiar în municipiul Alba Iulia. Inițial președintele Transavia, Ioan Popa, a vrut să facă acest anunț doar la finalizarea obiectivului.

Proiectul realizat în parteneriat cu ONG Maria Beatrice din Alba Iulia este unul dintre cele mai ambițioase proiecte de sănătate din România. În 2017 ONG Maria Beatrice împreună cu societatea Transavia au început construcția Centrului Pediatric Național la Alba Iulia. Finalizarea construcției este estimată pentru 2021, finanțarea acestuia fiind asigurată integral de compania Transavia. Valoarea investiției este estimată la peste 3 milioane euro.

Centrul nou construit va avea ca activitate: evaluare, diagnoză și intervenție timpurie, recuperare medicală copii, terapie și reabilitare post-traumatică și post-operatorie, ortopedie și neurologie pediatrică.





În suprafață desfășurată de 4000 mp pe un teren de 6000 mp, centrul asigură un sistem complet de recuperare, inclusiv 3 bazine de apă (acoperite) cu specific terapeutic pentru copii, terapia asistată de animale și terapie prin joacă în natură, prin amenajarea unui parc specific dedicat.





La acest moment se lucrează la acoperișul Modulului 1 al construcției (2017-2020), urmează tâmplăria exterioară (ferestre și uși exterioare). În 2019 au început săpăturile pentru Modulul 2 al construcției (2019-2021).

“Transavia este implicată în comunitate prin proiecte de sănătate, educație, iar din respect pentru comunitate și din grija față de oameni, susținem în mod activ acțiuni de responsabilitate socială, sprijinind proiecte și cauze sociale menite să le facă oamenilor viața mai bună. De-a lungul timpului, Transavia a susţinut performanţa şi etica în afaceri, educaţia, tinerii şi grupurile defavorizate, protecția naturii și mediului și continuă să își aducă aportul pentru dezvoltarea sustenabilă a comunității locale. Sănătatea, educația și sportul sunt doar câteva dintre categoriile pe care Transavia le-a sprijinit constant prin programe strategice. În acest an, am făcut un pas înainte și am decis să ne implicăm efectiv în construcția acestui centru medical de excepție, pentru copii, care va purta numele companiei și va asigura accesul la servicii medicale de recuperare pentru copiii români“ declară Ioan Popa, președintele Transavia.