Coliziune în lanț pe DN 7, între Sebeș și Cugir: un pasager rănit, trei autoturisme implicate

La data de 3 noiembrie 2025, în jurul orei 15.25, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul că, pe DN 7, la kilometrul 330+900 de metri, a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din localitatea Vințu de Jos, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 7, pe direcția Sebeș-Cugir, nu ar fi păstrat o distanță corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa și a intrat în coliziune cu acesta.

Ulterior, autoturismul condus de bărbatul de 45 de ani a fost proiectat într-un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din municipiul Sebeș, care circula regulamentar pe sensul opus de mers.

În urma evenimentului rutier, un bărbat, în vârstă de 39 de ani, pasager în autoturismul condus de bărbatul de 62 de ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.