Ceasurile au fost date înainte: România a intrat în ora de vară

România a trecut la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ceasurile au fost date înainte cu o oră, astfel că ora 03:00 a devenit ora 04:00.



La nivel european, Parlamentul European a votat pe 26 martie 2019 renunțarea la schimbarea sezonieră a orei (ora de vară și ora de iarnă), propunând ca ultima modificare să aibă loc în 2021. Inițiativa urmărea eliminarea ajustării ceasurilor de două ori pe an și permitea statelor membre să aleagă dacă rămân permanent la ora de vară sau la ora de iarnă.



Cu toate acestea, decizia a necesitat negocieri suplimentare între statele membre în cadrul Consiliului Uniunii Europene. Din cauza lipsei unui consens și a contextului generat de pandemie, măsura nu a fost implementată la nivelul întregii Uniuni Europene, iar schimbarea orei continuă și în prezent.



Scurt istoric al orei de vară



Ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial de mai multe țări europene, ca măsură de economisire a energiei. În Statele Unite, aceasta a fost aplicată începând cu 19 martie 1918, dar a fost abandonată un an mai târziu, în urma opoziției fermierilor.

Ulterior, mai multe state europene, printre care Belgia, Danemarca, Franța, Italia și Olanda, au adoptat acest sistem. În SUA, ora de vară a fost reintrodusă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1942–1945), însă aplicarea neuniformă la nivelul statelor a creat confuzie până la reglementarea unitară din 1966.



Ora de vară în România



În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, fiind aplicată între 22 mai și 2 octombrie. În perioada 1933–1940, aceasta era utilizată anual, din prima duminică a lunii aprilie până în prima duminică a lunii octombrie.



Între 1941 și 1979, sistemul nu a mai fost folosit. Ora de vară a fost reintrodusă în 1979, iar până în 1996 a fost aplicată, cu unele variații, între sfârșitul lunii martie și sfârșitul lunii septembrie.



Din 1997, România s-a aliniat practicii europene: trecerea la ora de vară are loc în ultima duminică din martie, iar revenirea la ora de iarnă în ultima duminică din octombrie.