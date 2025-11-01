Casă din Șoimuș, la un pas de a fi mistuită de flăcări – intervenție rapidă a pompierilor din Deva

Pompierii Detașamentului Deva au intervenit aseară și au eliminat posibilitatea ca o casă de locuit din comuna Șoimuș să fie distrusă de flăcările care au cuprins o anexă a gospodăriei.



La sosirea pompierilor, ardeau lemnele din anexa unde a izbucnit incendiul, iar propagarea focului la casă era aproape iminentă.

Echipajele de pompieri au acționat cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, au localizat incendiul, l-au lichidat, după care misiunea a continuat cu îndepărtarea efectelor negative.



sursa foto: ISU Hunedoara



Au ars anexa folosită ca magazie, dar și tot materialul lemnos depozitat în interior. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost jarul sau scânteile provenite de la focul pe care proprietarii l-au făcut în scopuri casnice, în interiorul construcției din lemn.