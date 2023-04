Carlos Alcaraz a fost eliminat de către Janik Sinner în semifinale la Miami Open. Alcaraz a pierdut atât locul 1 ATP, cât și șansa de a-și apăra trofeul de anul trecut. Meciul a durat trei ore și trei minute, scor 7-6 (4), 4-6, 2-6.

Credit : AFP Photo

Spaniolul și elevul lui Darren Cahill s-au întâlnit până acum de șapte ori, iar Carlos s-a impus de patru ori.

Chiar dacă a fost învins, spaniolul a dat dovadă de fairplay după meci, spunându-i adversarului său : ,,Acum du-te și cucerește titlul, eu sunt de partea ta.”

La conferința de presă de după meci, Alcaraz a declarat :

Î.: Carlitos, ghinion. O altă bătălie epică cu Jannik. Ce crezi că a făcut diferența la final?

Carlos Alcaraz: Ei bine, a fost un meci foarte strâns, cred. Am avut șanse în setul al doilea și când am servit pentru meci, dar întotdeauna când joc cu Sinner e o luptă grea. E greu de discutat, dar cred că am jucat amândoi foarte bine.

Î.: Ai avut dureri la piciorul stâng? A început în primul game sau în al treilea? Pentru că ai pierdut mai multe puncte înaintea celui de al treilea set.

Carlos Alcaraz: A început în setul al treilea, dar nu ăsta este motivul pentru care am pierdut meciul. Am început să mă simt mai bine, dar bineînțeles, Jannik a fost mai bun decât mine în al treilea set, ăsta e adevărul. Dar da, a început în primul game din setul al treilea.

Î.: Nu prea obișnuiești să pierzi. Când se întâmplă, cum reacționezi? Treci peste ușor sau durează o vreme până depășești momentul? Daniil a spus că urăște să piardă mai mult decât îi place să câștige. Așa simți și tu?

Carlos Alcaraz: După meci, vreo 10, 15 minute nu pot să vorbesc cu nimeni. Dar peste 20, 25 de minute încerc să mă gândesc la lucruri pozitive, la meci, la sezon, la turneu, la echipa mea, la familia mea și apoi încep să am lucruri frumoase în minte.

Î.: Poți vorbi puțin despre ce s-a întâmplat la 4-2, 0-15? A fost un punct incredibil. Ți-l amintești?

Carlos Alcaraz: Da, mi-l amintesc și da, a fost incredibil. Când am pierdut acel punct, primul lucru care mi-a trecut prin cap a fost ca Jannik e invincibil.

Î.: Carlos, ai pierdut nr. 1 ATP. Ai pierdut titlul. Ai pierdut Dubla Soarelui. Una dintre acestea contează mai mult pentru tine sau doar faptul că ai pierdut semifinala e tot ceea ce contează?

Carlos Alcaraz: Pentru mine contează doar faptul că am pierdut semifinala. Nu mă gândesc la faptul că am pierdut Nr. 1, sau Dubla Soarelui. Nu mă gândesc la așa ceva. Într-adevăr, e păcat, dar am avut oportunitatea de a câștiga și Miami Open, dar voi mai avea mulți ani în care să încerc. Acum mă gândesc doar la ce trebuie să îmbunătățesc pentru a-l putea învinge pe Jannik.